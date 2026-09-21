Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Токаев направил Путину телеграмму после выборов в Госдуму

gorod
Токаев направил Путину телеграмму после выборов в Госдуму
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину в связи с успешным проведением выборов в Государственную Думу девятого созыва, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что прошедшее голосование стало важным событием для общественно-политической жизни России, а результаты выборов ярко показывают широкую поддержку гражданами стратегического курса Владимира Путина, нацеленного на защиту долгосрочных интересов государства.

Главный баннер

- Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы, - отмечается в поздравительном послании.

В телеграмме также сделали акцент на межпарламентском взаимодействии как ключевом элементе союзнических отношений между Казахстаном и Россией. Президент выразил уверенность, что депутаты обеих стран продолжат тесную и активную совместную работу ради укрепления многопланового сотрудничества и стратегического партнерства. В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Путину новых успехов в государственной деятельности на благо процветания Российской Федерации.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article