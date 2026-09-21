Токаев направил Путину телеграмму после выборов в Госдуму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину в связи с успешным проведением выборов в Государственную Думу девятого созыва, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что прошедшее голосование стало важным событием для общественно-политической жизни России, а результаты выборов ярко показывают широкую поддержку гражданами стратегического курса Владимира Путина, нацеленного на защиту долгосрочных интересов государства.

- Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы, - отмечается в поздравительном послании.

В телеграмме также сделали акцент на межпарламентском взаимодействии как ключевом элементе союзнических отношений между Казахстаном и Россией. Президент выразил уверенность, что депутаты обеих стран продолжат тесную и активную совместную работу ради укрепления многопланового сотрудничества и стратегического партнерства. В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Путину новых успехов в государственной деятельности на благо процветания Российской Федерации.