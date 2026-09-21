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Социум

МВД обратилось к казахстанским родителям из-за опасности среди подростков

С начала учебного года казахстанская полиция провела уже 16 тысяч профилактических рейдов в учебных заведениях.
Варвара Тыщенко
МВД обратилось к казахстанским родителям из-за опасности среди подростков
Иллюстративное фото: polisia.kz

За этой сухой статистикой скрывается тревожная тенденция: правоохранители задержали 69 несовершеннолетних за наркопреступления. На какие неочевидные детали в поведении ребенка стоит обратить внимание прямо сейчас, чтобы уберечь его от непоправимой ошибки, сообщает Polisia.kz.

Чем опасны легкие деньги

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Большинство задержанных подростков - 40 человек - попались на сбыте запрещенных веществ. Еще 27 несовершеннолетних - за хранение в особо крупных размерах, а двое - за рекламу и граффити с пропагандой. В ведомстве уточняют, что среди фигурантов уголовных дел оказались 52 парня и 17 девушек. При этом уголовная ответственность за такие преступления в стране наступает уже с 16 лет.

На что срочно нужно посмотреть родителям

Начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов призывает семьи внимательнее относиться к жизни детей. Поводом для серьезного разговора должны стать следующие тревожные маркеры:

  • Внезапное появление у ребенка крупных карманных денег или дорогих вещей, происхождение которых он не может объяснить.
  • Чрезмерная скрытность, пароли на телефоне и подозрительные скриншоты локаций или дворов в галерее.
  • Наличие специфических предметов: изоленты разных цветов, маленьких пакетиков, весов или свертков.

Как защитить ребенка

Эксперты советуют не пускать цифровую жизнь детей на самотек. Родителям стоит регулярно проверять подписки в соцсетях, интересоваться кругом общения в мессенджерах и проводить время вместе, чтобы ребенок чувствовал доверие и не искал сомнительных "легких заработков" на улице.

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