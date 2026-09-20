Как учатся и чувствуют себя школьники в Казахстане: итоги исследования PISA-2025

Всего в новом исследовании участвовали более 760 тысяч школьников из 91 страны.

ОЭСР опубликовала результаты международного исследования PISA-2025, оценивающего знания и навыки учащихся. В Казахстане в проекте приняли участие 22 680 школьников в возрасте 15 лет из 643 организаций образования по всей стране, передает Центральная служба коммуникаций.

Всего в масштабном цикле задействовали свыше 760 тысяч детей из 91 государства. В этом году в рамках PISA впервые оценивали новое направление - "Обучение в цифровом мире". Оно показывает, насколько школьники умеют самостоятельно учиться и решать задачи с помощью цифровых технологий.

Казахстанские школы показали высокую цифровую готовность. Так, 80% учеников осваивают навыки оценки информации, созданной искусственным интеллектом (в среднем по странам ОЭСР этот показатель составляет 63%). Еще 85% казахстанских школьников учатся в учреждениях, где действуют четкие рекомендации по использованию цифровых устройств (при среднем показателе по ОЭСР в 71%).

Хорошие результаты отмечены и в сфере безопасности. 77% казахстанских школьников сообщили, что не сталкиваются с буллингом (в среднем по ОЭСР - 53%). Также 71% опрошенных считают, что школа хорошо готовит их к дальнейшей жизни (в странах ОЭСР так думает 51% учащихся). Высокими оказались и показатели поддержки со стороны учителей: индекс поддержки педагогов в Казахстане составил 0,65 против 0,03 в среднем по ОЭСР. Кроме того, 87% казахстанских школьников отметили практику взаимного обучения (средний показатель по ОЭСР - 51%).

Помимо этого, 75% учеников в Казахстане демонстрируют так называемое "мышление роста" - готовность развивать свои знания и навыки (в среднем по ОЭСР - 69%). Основным профильным направлением PISA-2025 стала естественнонаучная грамотность. Отечественные школьники набрали в среднем 420 баллов по естествознанию, 414 - по математике и 385 - по чтению. Результаты по естествознанию и чтению сохранились примерно на уровне исследования 2022 года, при этом показатели по естествознанию остаются выше итогов 2018 года.

Исследование также показало, над чем системе образования Казахстана предстоит работать дальше. Среди ключевых задач - сократить разрыв в качестве знаний между регионами и типами школ, укрепить базовую подготовку учащихся и повысить квалификацию преподавателей. По итогам анализа результатов PISA-2025 специалисты Центра "Талдау" имени Ахмет Байтұрсынұлы и Национальной академии образования имени Алтынсарина подготовят рекомендации для дальнейшего улучшения системы образования.