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Социум

ЖКХ незаконно убрал сироту из очереди на жильё

Через суд девушка добилась постановки очереди на получение жилья.
Жулдызхан Хасангалиева
ЖКХ незаконно убрал сироту из очереди на жильё
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В специализированном межрайонном административном суде Мангистауской области рассмотрели дело о восстановлении сироты в очереди на получение жилья. Девушка потеряла родителей и с 2002 по 2013 год воспитывалась в областном детском доме. 7 декабря 2009 года её поставили на очередь нуждающихся в жилье по категории "дети-сирот". 

Согласно выписке из газеты "Жанаозен жаршысы", на 1 января 2018 года она занимала 21-е место в очереди. Однако в 2020 году отдел ЖКХ Жанаозена снял её с очереди из-за изменения адреса постоянной регистрации. Суд установил, что на момент снятия с учёта закон не позволял исключать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из очереди до получения ими жилья.

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В итоге суд удовлетворил иск и обязал отдел ЖКХ восстановить девушку в очереди на получение жилья с сохранением даты постановки на учёт — 7 декабря 2009 года.

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