ЖКХ незаконно убрал сироту из очереди на жильё

В специализированном межрайонном административном суде Мангистауской области рассмотрели дело о восстановлении сироты в очереди на получение жилья. Девушка потеряла родителей и с 2002 по 2013 год воспитывалась в областном детском доме. 7 декабря 2009 года её поставили на очередь нуждающихся в жилье по категории "дети-сирот".

Согласно выписке из газеты "Жанаозен жаршысы", на 1 января 2018 года она занимала 21-е место в очереди. Однако в 2020 году отдел ЖКХ Жанаозена снял её с очереди из-за изменения адреса постоянной регистрации. Суд установил, что на момент снятия с учёта закон не позволял исключать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из очереди до получения ими жилья.

В итоге суд удовлетворил иск и обязал отдел ЖКХ восстановить девушку в очереди на получение жилья с сохранением даты постановки на учёт — 7 декабря 2009 года.