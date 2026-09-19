Жительница Актобе получила штраф за мат в соцсетях

Полиция установила автора видеозаписи, опубликованной в соцсетях. Ею оказалась 32-летняя жительница Актобе, сообщает Polisia.kz. Во время проверки выяснилось, что на видео женщина использовала нецензурную брань. Также полиция установила факт "ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей".

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 20 МРП - 86 500 тенге. В полиции напомнили, что социальные сети являются публичным пространством. За нарушения закона в интернете также предусмотрена ответственность.