«Жайық жылу қуат» мекемесіне жаңа басшы тағайындалды

Оралда «Жайық жылу қуат» мекемесіне жаңа басшысы болып Азамат Ерғарин тағайындалды. Азамат Артурұлы Орал қаласында дүниеге келген. Білімі жоғары. Бұл туралы «Жайық жылу қуат» мекемесі хабарлады. Жаңа басшының жылу энергетикасында тәжірибесі мол екен. Ол 2014 жылдан бері осы салада жұмыс істейді. Ол еңбек жолын 2014 жылы жылу энергетикасында оператор болып бастаған. Күні бүгінге дейін ол түрлі қызметте еңбек етіп, уческенің шебері, учаскенің бастығы болған. Ал, 2025 жылдың желтоқсанынан бастап биылғы жылдың қыркүйегіне дейін мекеменің бас директорының техникалық мәселелері бойынша орынбасары қызметі атқарыпты. Азамат Артурұлы 2026 жылдың 14 қыркүйегінде бас директор лауазымына тағайындалыпты.
Бұған дейін «Жайық жылу қуат» мекемесін Бақытжан Акимгужин басқарды. Ол 2022 жылдың қарашасынан бері мекеменің бас директоры болды.
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