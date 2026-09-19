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Социум

«Жайық жылу қуат» мекемесіне жаңа басшы тағайындалды

Оралда орналасқан жылу мекемесін енді Азамат Ерғарин басқармақ.
Ажар Хамитова
«Жайық жылу қуат» мекемесіне жаңа басшы тағайындалды
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

Оралда «Жайық жылу қуат» мекемесіне жаңа басшысы болып Азамат Ерғарин тағайындалды. Азамат Артурұлы Орал қаласында дүниеге келген. Білімі жоғары. Бұл туралы «Жайық жылу қуат» мекемесі хабарлады. Жаңа басшының жылу энергетикасында тәжірибесі мол екен. Ол 2014 жылдан бері осы салада жұмыс істейді. Ол еңбек жолын 2014 жылы жылу энергетикасында оператор болып бастаған. Күні бүгінге дейін ол түрлі қызметте еңбек етіп, уческенің шебері, учаскенің бастығы болған. Ал, 2025 жылдың желтоқсанынан бастап биылғы жылдың қыркүйегіне дейін мекеменің бас директорының техникалық мәселелері бойынша орынбасары қызметі атқарыпты. Азамат Артурұлы 2026 жылдың 14 қыркүйегінде бас директор лауазымына тағайындалыпты.

Азамат Ерғарин, Жайық жылу қуаттың фотосы
Азамат Ерғарин, Жайық жылу қуаттың фотосы

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Бұған дейін «Жайық жылу қуат» мекемесін Бақытжан Акимгужин басқарды. Ол 2022 жылдың қарашасынан бері мекеменің бас директоры болды.

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