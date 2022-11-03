В Уральске назначили нового руководителя АО «Жайыктеплоэнерго»

Прежний директор Куат Мусин возглавил АО «ЗапКазРЭК», передаёт портал «Мой ГОРОД». Бакытжан Акимгужин. Фото предоставлено акиматом Уральска В акимате Уральска сообщили, что руководителем АО «Жайыктеплоэнерго» назначили Бакытжана Акимгужина. Он родился в 1985 году в Самаре. В 2008 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет по специальности «Инженер». В разное время на этом же предприятии он работал машинистом, инженером, начальником смены станций аварийно-диспетчерской службы и начальником теплоэнергомагистрали. Прежний руководитель Куат Мусин теперь возглавляет АО «ЗапК