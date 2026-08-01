Жара и риск инфекций: в Атырауской области напомнили о мерах предосторожности

С начала этого года в регионе зарегистрировано 177 заболевших острыми кишечными инфекциями, что на 45% меньше по сравнению с прошлым годом. По словам пресс-секретаря департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айкоркем Нургалиевой, высокая температура воздуха в летний период повышает риск распространения инфекции.

- В этом году, по сравнению с прошлым, число заболевших острыми кишечными инфекциями снизилось. Тем не менее, жителям не следует забывать о мерах предосторожности. При появлении таких признаков, как частый жидкий стул, рвота, повышение температуры тела или сильные боли в животе, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, - сказала Айкоркем Нургалиева.

Она также сообщила, что для профилактики острых кишечных инфекций важно соблюдать элементарные санитарные требования.