Где чаще всего воруют скот в ЗКО

За последние пять лет количество краж скота в ЗКО сократилось почти на три четверти, однако полиция фиксирует тревожный рост тяжких преступлений в этой сфере.

По словам старшего оперуполномоченного ДП ЗКО Асылбека Бигазиева, ведомство работает в рамках трёхлетней ведомственной программы по противодействию кражам на 2024–2026 годы. Главная задача - не просто раскрывать уже совершенные преступления, а не допускать их, усиливая контроль над криминогенной ситуацией и защищая имущество сельчан.

-Если брать дистанцию в пять лет - с 2021 по 2025 годы, то благодаря комплексному подходу количество скотокрадства в регионе удалось сократить на 74,2%. Тенденция к снижению сохраняется и сейчас: по итогам первого полугодия 2026 года зарегистрировано на 3,4% меньше краж, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий уровень раскрываемости держится на высокой отметке - 81,8%, - сообщил Асылбек Бигазиев.

Несмотря на общее снижение показателей, полицию тревожит другой факт - рост квалифицированных (тяжких) видов краж скота. За первые шесть месяцев 2026 года их число подскочило сразу на 54,5% - с 11 до 17 эпизодов. Раскрываемость по этой категории составляет 80%.

Всего за полгода в ЗКО зарегистрировали 28 фактов скотокрадства. Анализ показал, что главным фактором для преступников остается халатность самих владельцев.

-Из 28 зарегистрированных случаев 24 (или 85,7%) произошли во время вольного, бесконтрольного выпаса животных на пастбищах. И только 4 факта - это кражи непосредственно из загонов и хлевов. Скот остаётся без присмотра, чем и пользуются скотокрады, - подчеркнул спикер.

По данным криминальной полиции, наиболее уязвимыми в текущем году оказались четыре территории:

Бокейординский район — похищено 8 голов КРС;

Жангалинский район — похищено 7 голов КРС;

Бурлинский район — похищено 2 головы КРС;

село Жалпактал — похищена 1 голова КРС.

Всего за полгода злоумышленники похитили 191 голову скота: 99 лошадей, 36 голов КРС и 56 голов мелкого рогатого скота. Полицейским удалось отыскать и вернуть законным владельцам 50 животных (26,2% от общего числа похищенных) - это 22 лошади, 14 коров и 14 овец/коз.

В полиции предупреждают: впереди осенний период, когда традиционно фиксируется всплеск скотокрадства. Статистика прошлых лет показывает, что если летом 2025 года в регионе зафиксировали 18 краж, то осенью того же года их число удвоилось - до 36 фактов. При этом более половины (53,5%) всех преступлений, зарегистрированных в первой половине 2026 года, были совершены именно в осенний период прошлого года (хозяева обнаруживали или заявляли о пропаже со значительным опозданием).

В ДП ЗКО в очередной раз призывают сельчан отказаться от практики бесконтрольного выпаса, своевременно таврировать и бирковать скот, а также организовывать коллективный пасьбу.