В ЗКО оценили готовность зернохранилищ и элеваторов

В ЗКО элеваторы начали приемку нового урожая. Склады полностью готовы, а местная инфраструктура позволяет сохранить весь собранный объём зерна без потерь.

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берика Ситказиева, в регионе работают восемь лицензированных хлебоприемных предприятий (ХПП), способных вместить 586 тысяч тонн зерна. Ещё 174 тысячи тонн аграрии могут разместить в собственных зернохранилищах. Общей емкости в 760 тысяч тонн полностью достаточно для урожая этого года. На элеваторах уже провели санитарную обработку складов, проверку лабораторий и поверку весов.

Для поддержки местных сельхозтоваропроизводителей из местного бюджета на растениеводство выделили 2,6 млрд тенге, из которых 1,9 млрд - чистые субсидии (740 млн тенге уже выплачены).

На проведение полевых и уборочных работ в ЗКО направили 22,9 млрд тенге:

12,9 млрд тенге - через АО "Аграрная кредитная корпорация";

10 млрд тенге - через СПК AQJAIYQ.

Фермеры уже получили льготные займы под 5% годовых на сумму 15,3 млрд тенге (67% от лимита). На рассмотрении находятся заявки еще на 1,3 млрд тенге, прием документов продолжается.

В профильном ведомстве подчеркнули, что уборочная кампания идет по плану - аграрии региона в полном объеме обеспечены топливом, техникой, удобрениями и финансированием.