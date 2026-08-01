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Социум

В ЗКО оценили готовность зернохранилищ и элеваторов

В ЗКО элеваторы начали приемку нового урожая. Склады полностью готовы, а местная инфраструктура позволяет сохранить весь собранный объём зерна без потерь.
Арайлым Усербаева
В ЗКО оценили готовность зернохранилищ и элеваторов
Фото с сайта Pixabay.com

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берика Ситказиева, в регионе работают восемь лицензированных хлебоприемных предприятий (ХПП), способных вместить 586 тысяч тонн зерна. Ещё 174 тысячи тонн аграрии могут разместить в собственных зернохранилищах. Общей емкости в 760 тысяч тонн полностью достаточно для урожая этого года. На элеваторах уже провели санитарную обработку складов, проверку лабораторий и поверку весов.

Для поддержки местных сельхозтоваропроизводителей из местного бюджета на растениеводство выделили 2,6 млрд тенге, из которых 1,9 млрд - чистые субсидии (740 млн тенге уже выплачены).

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На проведение полевых и уборочных работ в ЗКО направили 22,9 млрд тенге:

  • 12,9 млрд тенге - через АО "Аграрная кредитная корпорация";
  • 10 млрд тенге - через СПК AQJAIYQ.

Фермеры уже получили льготные займы под 5% годовых на сумму 15,3 млрд тенге (67% от лимита). На рассмотрении находятся заявки еще на 1,3 млрд тенге, прием документов продолжается.

В профильном ведомстве подчеркнули, что уборочная кампания идет по плану - аграрии региона в полном объеме обеспечены топливом, техникой, удобрениями и финансированием.

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