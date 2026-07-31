Чашка не в радость: привычный напиток при беременности связали со снижением IQ у детей

Канадские ученые связали употребление чая во время беременности с уровнем IQ у детей. Узнайте, почему любимый напиток влияет на интеллект ребенка и стоит ли будущим мамам от него отказываться.

Любимая привычка пить чай во время ожидания ребенка может таить в себе скрытые риски для развития малыша. Канадские исследователи выяснили, что регулярное употребление этого напитка в период беременности коррелирует с более низкими показателями коэффициента интеллекта у детей в возрасте трех-четырех лет, пишет News-Medical.

В чем главная причина?

В центре внимания ученых оказался фтор, который чайный куст активно впитывает из почвы в процессе роста. Для анализа специалисты использовали медицинские данные 485 пар из крупного канадского проекта MIREC, отслеживая рацион будущих мам на разных сроках. Оказалось, что каждая дополнительная чашка черного чая в день добавляет в организм около 0,5 миллиграмма этого микроэлемента.

Как это отражается на детях?

Сравнение показателей IQ трехлетних малышей преподнесло неожиданный результат. Каждые дополнительные 0,5 миллиграмма фтора, поступающие с чаем во время беременности, ассоциировались со снижением интеллектуального коэффициента ребенка в среднем на 2,24 пункта.

Стоит ли полностью отказываться от чая?

Авторы работы призывают не делать резких выводов и сохранять спокойствие. Исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь, к тому же эксперты не измеряли точную концентрацию фтора в каждой чашке и не учитывали наследственный фактор. Тем не менее будущим мамам стоит соблюдать разумную умеренность, а производителям - указывать уровень содержания фтора на упаковках чая.