Налоговики Уральска попытались оштрафовать юриста, но проиграли в суде

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска встал на защиту горожанки, которую ДГД обвинил в незаконном предпринимательстве.

Налоговики попытались привлечь женщину к ответственности по части 1 статьи 463 КоАП РК "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации ИП".

Поводом для проверки и протокола стали заявление от жительницы города, банковский перевод на 15 тысяч тенге и страница в Instagram, где была размещена информация о предоставлении юридических услуг. Однако в суде эта "доказательная база" налоговой инспекции полностью рассыпалась.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что сотрудники ДГД не собрали никаких реальных доказательств того, что услуга действительно была оказана за деньги. В материалах дела отсутствовали договор, акт выполненных работ или хотя бы переписка с обсуждением условий, а должностные лица ДГД даже не опросили саму заявительницу, по чьей жалобе начали проверку.

Суд подчеркнул: сам по себе перевод денег на карту физлица и наличие рекламного поста в соцсетях - это не безусловное доказательство бизнеса.

Кроме того, налоговая не смогла доказать, что женщина привлекала наёмных рабочих или её годовой доход превысил порог, при котором регистрация ИП становится законодательно обязательной.

Согласно КоАП РК, доказывать вину гражданина обязан тот орган, который составил протокол. Все сомнения по закону толкуются в пользу гражданина. Поскольку достаточных улик против горожанки не предоставили, суд полностью прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения.

Более того, суд вынес частное постановление в адрес ДГД по ЗКО. Налоговикам жестко указали на недопустимость "сырых" проверок и потребовали перестать отправлять в суд материалы, основанные на догадках, а не на реальных доказательствах.