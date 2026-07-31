В Актобе подросток оказался в больнице после намаза в мечети

Прямо в мечети его избил незнакомый мужчина. Подросток пролежал 9 дней в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и гематомами. А избившему его мужчине 31 июля вынесли приговор.

Как говорится в материалах дела, все произошло вечером 20 февраля. Со слов самого 16-летнего Мухаммада, в тот день около 20:30 вместе с двумя друзьями он пришел на намаз в мечеть «Нур-Гасыр». После намаза подростки пошли на автобусную остановку, но тут один из них вспомнил, что забыл сумку, и все вернулись в мечеть. В помещении у входа, где обычно разуваются пришедшие верующие, друг Мухаммада Исмаил обратил внимание на обувь, похожую та ту, что у него была раньше. Увидев, что подростки рассматривают чью-то обувь, к ним вышел мужчина и стал обвинять их в том, что они хотят обувь украсть, и ударил Исмаила. Мухаммад попытался их разнять и оттолкнул мужчину, но в ответ получил удар кулаком в лицо, потом по телу. Далее мужчина свалил парнишку на пол и стал бить его ногой по голове. Когда мужчина ушел, подростки вышли на улицу. Увидев их, одна из прохожих вызвала 102 и скорую. Мухаммад 9 дней пролежал с травмами в больнице.

Мужчину, побившего подростков, вскоре задержали, а недавно он предстал перед судом. Ему 38 лет, он переехал в Актобе из Каракалпакии. Мужчина обвинялся сразу по двум статьям Уголовного Кодекса Казахстана - 292 "Хулиганство" и 177 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Подсудимый в суде полностью признался вою вину, сказал, что сожалеет о содеянном и попросил прощения у потерпевших. Он сообщил, что является единственным кормильцем пожилых родителей. Его защитник попросил назначить наказание, связанное с ограничением свободы, не отправлять колонию.

Но прокурор, учитывая все обстоятельства дела, запросил для подсудимого 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Сегодня, 31 июля, мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Кроме этого, он должен возместить потерпевшему подростку три миллиона тенге за нанесенный моральный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



Айман ОМАРОВА