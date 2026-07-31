Дождь и гроза ожидаются в ЗКО 1 августа

Почти на всей территории Западного Казахстана 1 августа прогнозируются дожди, грозы, шквалистый ветер и сильная жара до 40 градусов.

Завтра, 1 августа, в Западно-казахстанской области синоптики прогнозируют дожди с грозами, а также порывистый ветер до 15-20 м/с. По всей территории сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске температура воздуха ночью составит +14+16 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +25+27 °C.

В Атырауской области днем ожидаются небольшой дождь, гроза и пыльная буря, а порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Днем установится сильная жара до 35 градусов, по региону сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается +21+23 °C, днем - +32+34 °C.

В Мангистауской области в дневные часы местами ожидается порывистый ветер до 15-18 м/с и сильная жара до 38-40 градусов. На большей части региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актау температура воздуха ночью составит +22+24 °C, днем воздух прогреется до +30+32 °C.

В Актюбинской области пройдут дожди с грозами, а днем ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Метеорологи прогнозируют температурные показатели в Актобе в пределах +15+17 °C в ночное время и +28+30 °C в дневные часы.