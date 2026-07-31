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Происшествия

Казахстанка погибла в столице Сербии

В МИД РК подтвердили факт трагедии.
Варвара Тыщенко
Казахстанка погибла в столице Сербии
Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию о гибели гражданки Казахстана в Сербии, передает Tengrinews.kz. Ранее отец погибшей девушки записал видеообращение в Threads, рассказав, что она погибла в результате падения с шестого этажа жилого дома в Белграде.

В пресс-службе ведомства уточнили, что посольство нашей страны в Сербии уже работает на месте совместно с местными властями, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.

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- Министерство иностранных дел выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей в Сербии нашей гражданки, - говорится в официальном сообщении.

В МИД добавили, что дипломаты находятся на прямой связи с семьей погибшей и оказывают им всю необходимую консульско-правовую помощь. Расследование находится на особом контроле ведомства.

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