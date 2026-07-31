Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Надбавки за тяжелый труд могут увеличить вдвое для некоторых казахстанцев

Минсельхоз опубликовал проект поправок на портале Открытые НПА.
Варвара Тыщенко
Надбавки за тяжелый труд могут увеличить вдвое для некоторых казахстанцев
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Казахстане могут вырасти выплаты за выполнение особо важных, срочных и сложных задач. Проект соответствующего постановления правительства "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" уже опубликован на портале "Открытые НПА".

Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в действующую систему оплаты труда работников государственных организаций. Инициатива затрагивает надбавки за высокие достижения, внедрение передовых методов, а также за сложность и напряженность труда.

Главный баннер

- Проект предусматривает внесение изменений в приложение 15 к постановлению правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 в части увеличения размера надбавки за работу, направленную на развитие учреждения, применение в практике передовых методов, высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ, а также за сложность и напряженность труда - с не более 50% от базового должностного оклада до 100% от должностного оклада, - поясняется в документе.

Как отмечают в Минсельхозе, главной целью нововведения является повышение мотивации и материальной заинтересованности сотрудников, занятых в системе государственного сортоиспытания.

- Принятие проекта позволит повысить мотивацию и заинтересованность работников в системе государственного сортоиспытания, сохранение кадрового потенциала и привлечение новых квалифицированных специалистов и повысит развитие инновационного потенциала системы сортоиспытания, - подчеркнули в министерстве.

Проект доступен для публичного обсуждения до 17 августа.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article