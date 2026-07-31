Надбавки за тяжелый труд могут увеличить вдвое для некоторых казахстанцев

В Казахстане могут вырасти выплаты за выполнение особо важных, срочных и сложных задач. Проект соответствующего постановления правительства "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" уже опубликован на портале "Открытые НПА".

Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в действующую систему оплаты труда работников государственных организаций. Инициатива затрагивает надбавки за высокие достижения, внедрение передовых методов, а также за сложность и напряженность труда.

- Проект предусматривает внесение изменений в приложение 15 к постановлению правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 в части увеличения размера надбавки за работу, направленную на развитие учреждения, применение в практике передовых методов, высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ, а также за сложность и напряженность труда - с не более 50% от базового должностного оклада до 100% от должностного оклада, - поясняется в документе.

Как отмечают в Минсельхозе, главной целью нововведения является повышение мотивации и материальной заинтересованности сотрудников, занятых в системе государственного сортоиспытания.

- Принятие проекта позволит повысить мотивацию и заинтересованность работников в системе государственного сортоиспытания, сохранение кадрового потенциала и привлечение новых квалифицированных специалистов и повысит развитие инновационного потенциала системы сортоиспытания, - подчеркнули в министерстве.

Проект доступен для публичного обсуждения до 17 августа.