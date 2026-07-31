Отец четверых детей погиб в страшной аварии в Уральске

Трагедия произошла 27 июля на окружном шоссе в районе посёлка Деркул. В результате тройной аварии погиб 47-летний житель Уральска Роман Бондарь. Меньше года назад дети потеряли мать, а теперь остались и без отца.

По данным полиции, водитель Lada Granta, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Golf. Следом в заднюю часть Volkswagen врезался двигавшийся в попутном направлении микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

От полученных травм 47-летний водитель Volkswagen Роман Бондарь скончался на месте происшествия.

"Дети только начали приходить в себя"

Как выяснилось, погибший мужчина в одиночку воспитывал четверых дочерей. Его супруга Ольга трагически погибла в ноябре прошлого года - женщина подавилась во время приема пищи. Младшей из оставшихся без родителей девочек всего девять лет. Чтобы обеспечить семью после смерти жены, Роман работал на нескольких работах.

Родственница семьи Светлана Витенбек рассказала, что в день аварии ей позвонили и сообщили о несчастье. Связь постоянно прерывалась, и Светлана попыталась дозвониться до самого Романа, но трубку взял незнакомый человек, который и сообщил страшную весть.

- Роман ехал из Деркула в город. Он приезжал домой на обеденный перерыв и возвращался на работу. Навстречу ему выскочила машина - произошло лобовое столкновение. Я видела записи с видеорегистратора: водитель второй машины ехал прямо на Романа. Фельдшеры скорой помощи около получаса боролись за его жизнь, сердце ещё билось... Но он получил сильнейший удар головой, образовалась большая гематома, кроме того, он сильно ударился грудью о руль. Водительское кресло буквально вывернуло, Роман оказался на заднем сиденье. Подушка безопасности сработала, но это его не спасло. Теперь четверо детей остались круглыми сиротами, - поделилась Светлана Витенбек.

Родственники опасаются, что виновник избежит наказания

Близкие погибшего узнали, что предположительный виновник аварии - водитель Lada - находился в состоянии алкогольного опьянения. Они опасаются, что мужчина может избежать наказания. Экспертиза уже подтвердила, что сам погибший Роман был абсолютно трезв.

По словам Светланы, родственники виновника ДТП даже не пытались выйти на связь и выразить соболезнования. Однако семья Романа не намерена прощать виновного и требует исключительно справедливого наказания по закону.

Сейчас заботу о младших сестрах намерена взять на себя старшая 22-летняя дочь Злата - девушка уже начала оформление опекунства. К слову, младшая 9-летняя дочь до сих пор не знает, что вслед за матерью потеряла и отца.

Ожидается процессуальное решение

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту ДТП проводится досудебное расследование. Водитель Lada задержан и водворён в изолятор временного содержания.

- В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали в ведомстве.

Иную информацию в интересах следствия в полиции разглашать не стали.

Романа Бондаря похоронили 30 июля.