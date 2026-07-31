Дом, где мечтали о свободном Казахстане: что сохранилось в музее Западной Алаш Орды

В этом здании в 1918 году начал работу штаб Западной Алаш Орды. Каждая экспозиция здесь напоминает о том, как казахская интеллигенция боролась за автономию и будущее своего народа.

Двухэтажное здание было построено в 1867 году и принадлежало купцу Ивану Тараканову. Сейчас здесь работают четыре выставочных зала, где представлено более 700 экспонатов, посвященных движению "Алаш".

В музее собрана подлинная мебель начала XX века, предметы быта и личные вещи алашординцев. Среди экспонатов - уникальное оружие, архивные документы, фотографии, правительственные постановления, личная переписка и газетные публикации того времени. Все это помогает лучше понять эпоху и людей, которые посвятили свою жизнь борьбе за независимость Казахстана.

Особое внимание привлекают воссозданные рабочие кабинеты руководителей автономии. Здесь можно увидеть оригинальную мебель, письменные принадлежности и документы, благодаря которым легко представить, в каких условиях работали лидеры движения.

В музее хранится и одна из самых трогательных фотографий - снимок безымянного репрессированного. Его останки были обнаружены в братской могиле вместе с алашординцами и другими жертвами массовых репрессий.

Раньше в музее была реконструирована комната допросов, однако позже экспозицию убрали. А комната, в которой жил Жаханша, сегодня остается пустой - как немое напоминание о трагической судьбе поколения, мечтавшего о свободе.

Село Жымпиты, которое в архивных документах часто упоминается как Джамбейты, официально считалось столицей Уильского вилаята - автономии в составе Алаш Орды. В 1918 году здесь кипела настоящая государственная жизнь. Именно здесь создавалась народная милиция - будущая армия Алаш, работала собственная типография, а также открылась первая в регионе юнкерская школа, где готовили военных офицеров.

Рядом с музеем находится парк "Алаш". Здесь установлен мемориальный комплекс в честь деятелей движения, чьи идеи и стремление к независимости навсегда вошли в историю Казахстана.

Сырымский район - удивительный край с богатейшим наследием и самобытной культурой. Когда село носило название Джамбейта, оно было одним из крупнейших торговых центров региона. Мы также посетили районный краеведческий музей имени Сырыма Датова - единственный в Казахстане музей, где представлена отдельная экспозиция, посвященная знаменитому батыру. Посмотрели музыкальную школу, где занимаются лауреаты престижных конкурсов.

Напомним, в прошлом выпуске проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Акжайыкском районе. Мы узнали, чем сегодня живет легендарное село Чапаево, как здесь бережно сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.