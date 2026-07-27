Что хранит единственный в Казахстане музей имени Сырыма Датова

Редкие экспонаты, архивные документы и свидетельства эпохи раскрывают историю легендарного батыра и его времени.

Редакция "МГ" продолжает проект "Культурный ЗКО", в новом выпуске мы посетили Сырымский район - удивительный край с богатейшим наследием и самобытной культурой.

Сырымский районный краеведческий музей имени Сырыма Датова — единственный в Казахстане музей, где представлена отдельная экспозиция, посвященная знаменитому батыру. Здесь можно познакомиться не только с его жизнью, но и с богатой историей всего района. Музей занимает два этажа. В пяти выставочных залах представлена лишь часть коллекции, а всего в фондах хранится более 6,5 тысячи экспонатов.

К сожалению, личных вещей Сырыма Датова до наших дней почти не сохранилось. Один из самых ценных экспонатов — шокпар, древнее боевое оружие. Правда, принадлежал он не самому Сырыму, а его современнику — Тайлак батыру. Здесь можно увидеть редкие архивные документы, карты сражений, подлинные воинские доспехи, сабли и другие предметы той эпохи.

Не менее интересны археологические находки. В музее хранятся предметы быта, каменные и бронзовые наконечники стрел, топоры, найденные во время раскопок в Сырымском районе. Здесь же представлены старинные казахские ювелирные украшения, пояса и другие изделия народных мастеров.

Особое внимание посетителей привлекает восковая фигура Сырыма Датова в полный рост. Ее высота — 185 сантиметров. Однако историки до сих пор не знают, каким на самом деле был рост батыра, поэтому это лишь художественная реконструкция.

Сам Сырым Датов похоронен в Узбекистане. А в Сырымском районе, на 89-м километре трассы Самара — Шымкент, расположен мемориальный комплекс. В центре комплекса находится стела с тремя пиками и щитом. Внутри мемориала хранится капсула с землей, привезенной с места захоронения батыра в Хорезмской области Узбекистана.

Ежегодно музей посещают более двух тысяч человек. Среди гостей — не только жители Казахстана, но и иностранные туристы, которые приезжают познакомиться с историей Сырымского района и узнать больше о жизни одного из самых известных батыров казахской степи.

Напомним, в прошлом выпуске проекта «Культурный ЗКО» мы побывали в Акжайыкском районе. Мы узнали, чем сегодня живет легендарное село Чапаево, как здесь бережно сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.