От города — к селу, от голограммы — до моста: путешествие по Акжайыкскому району

Редакция «Мой город» продолжает свой проект «Культурный ЗКО». В этот раз мы отправились в Акжайыкский район, чтобы узнать, чем живет легендарное село Чапаево, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты стали объектами инженерного искусства.

Село Чапаево расположено примерно в 135 километрах к югу от Уральска, на правом берегу реки Урал. Это место с богатой историей: мало кто помнит, но до 1990-х годов поселок имел статус города. Позже, после административных реформ и объединения районов, Чапаево стало центром Акжайыкского района. Сегодня здесь 45 населенных пунктов, в которых проживает более 34 тысяч человек.

Штаб Чапаева и подземная тюрьма

Наша первая остановка — историко-краеведческий музей. Само здание — уже экспонат: оно было построено в 1854 году, и именно здесь в 1919 году располагался штаб знаменитой 25-й стрелковой дивизии Василия Чапаева. Музей открыл свои двери 67 лет назад, и сегодня здесь собрано более четырех тысяч экспонатов в девяти залах.

В экспозиции бережно хранят обстановку того времени: старинные часы, керосиновые лампы, мебель и листовки. Нам удалось увидеть легендарный пулемет «Максим» образца 1910 года и оригинал стола, за которым работал сам комдив.

Самое жуткое и удивительное открытие произошло в 2017 году. После сильных дождей на территории музея просел грунт, обнажив «Зиндан» — подземную тюрьму тех лет. Сегодня каждый посетитель может увидеть диораму последнего боя Чапаева, который погиб в этих краях 5 сентября 1919 года в возрасте 32 лет, пытаясь спастись вплавь.

Голограмма Жубана

Недалеко от истории революции здесь хранят память о «глыбе» казахской литературы — Жубане Молдагалиеве. В 2020 году в районе открыли уникальный центр искусств его имени.

Экспозиция начинается с макета родного дома поэта в местечке Жыланды, но сердце центра — это его подлинный рабочий кабинет, который привезли из Алматы. Книжный шкаф, диван, стол, личные очки и редкие книги — всё настоящее.

Однако современность здесь переплетается с прошлым: благодаря искусственному интеллекту в центре оживает цифровая голограмма самого Жубана Молдагалиева. Она читает стихи посетителям, которые могут прийти сюда абсолютно бесплатно.

Мосты: между Европой и Азией

Акжайыкский район может похвастаться двумя уникальными мостами. Первый — единственный в Казахстане вантовый мост. Его возвели в 1978 году для переброски воды из Кушумского канала через Урал. Конструкция держится на двух 40-метровых пилонах. Когда-то система водоканала была жизненно важной для сельского хозяйства, но сейчас мост стал грандиозным памятником советской инженерной мысли. Он по-прежнему крепок и поражает своей мощью.

Второй мост — понтонный — стал настоящим спасением для жителей. Построенный в 2019 году на средства областного бюджета (175 млн тенге), он сократил путь до райцентра для сельчан с 250 до 50 километров. 126-метровая конструкция работает круглый год, кроме периодов весеннего половодья, и выдерживает до 60 тонн груза.

Наше путешествие показало: Акжайыкский район — это место, где столетняя история встречается с уникальной природой Урала. Мы остались под большим впечатлением и уже планируем следующую поездку в рамках проекта «Культурный ЗКО».