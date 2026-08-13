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Социум

Материлась и показывала неприличные жесты: актюбинку арестовали за стрим в TikTok

Суд назначил ей административный арест.
Арайлым Усербаева
Материлась и показывала неприличные жесты: актюбинку арестовали за стрим в TikTok
Стопкадр с видео ДП Актюбинской области

Полицейские Актюбинской области во время мониторинга соцсетей наткнулись на прямую трансляцию в TikTok. В эфире 26-летняя жительница Актобе Береке Нагиева активно использовала нецензурную лексику и сопровождала свои слова оскорбительными жестами.

Решением суда стримершу привлекли к административной ответственности. За нарушение общественного порядка её отправили под арест на 5 суток.

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В полиции напомнили, что социальные сети - это публичное пространство, и публикация контента не освобождает от ответственности за свои слова и действия. Мат, оскорбления и провокации в цифровой среде подлежат наказанию по закону.

Правоохранители призывают пользователей соблюдать нормы морали и культуры общения, подчеркнув, что мониторинг соцсетей продолжается в постоянном режиме.

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