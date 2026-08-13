15 августа в Уральске откроется ботанический сад

Ботанический сад Уральска начинает работу в техническом режиме. Посетить новый зелёный оазис жители и гости города смогут уже в эту субботу, 15 августа, с 11:00.

Основатель и руководитель объекта Кайрат Каримов пояснил, что решение открыть двери саду до полного завершения всех работ было принято из-за большого количества обращений от горожан.

- Как перфекционисту, мне хотелось бы открыть двери только тогда, когда каждый кустик займёт своё место, а каждый уголок будет доведён до идеала. Но масштаб проекта огромный, и впереди ещё много работы. Поэтому, идя навстречу просьбам, мы открываемся в тестовом режиме. Сад будет принимать гостей для прогулок, а параллельно здесь продолжатся строительные и ландшафтные работы. Он будет расти и развиваться на ваших глазах, - отметил Кайрат Каримов.

Вход в ботанический сад будет платным. Руководство подчёркивает, что это общемировая практика: содержание столь крупного объекта требует колоссальных ресурсов, и покупка каждого билета станет прямым вкладом в развитие парка.

Кроме того, команда проекта открыта к сотрудничеству и ждёт предложений от горожан, особенно от креативной молодёжи, по обустройству и развитию территории.

Адрес: г. Уральск, ул. Шолохова, 2П (рядом с кольцом "Омега").

Дата открытия: 15 августа с 11:00.

Отметим, что на территории ботанического сада размещены визит-центр (Welcome Center), современный тепличный комплекс (Greenhouse), пруд для водных растений, тенистые зоны отдыха, площадки для настольного тенниса и шахмат, прогулочные маршруты и велодорожки. Высажено более 1 500 деревьев и 11 000 кустарников, создана большая зелёная зона. Для посетителей предусмотрена парковка и техническая инфраструктура. Инициатором проекта является известный не только в Казахстане, но и за его пределами ученый Кайрат Каримов.