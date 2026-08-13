300 кошек простерилизовала команда Брижит Бардо в Уральске

Фонд защиты животных знаменитой французской актрисы Брижит Бардо регулярно организует и финансирует масштабные акции по бесплатной стерилизации бездомных и домашних животных в Казахстане. 8 августа ветеринары фонда приехали в Уральск. Они провели сотни операций для гуманного контроля численности четвероногих.

Как рассказала член Общественного совета Уральска Азиза Арстанова, 9 августа команда фонда Брижит Бардо приступила к стерилизации животных. С завтрашнего дня специалисты начнут работу с собаками. На эту масштабную акцию съехались профессионалы и волонтеры из разных городов и стран. Сама Азиза принимает в ней участие как зооактивист и волонтер, помогая с организацией и текущими вопросами.

- Для нашего города это очень важная и своевременная акция. На сегодняшний день у нас большое количество бездомных кошек и собак, соответственно, много обращений и жалоб от жителей. Проблема действительно актуальная, и решать ее необходимо системно, последовательно и, самое главное, гуманно. Особенно важно, что стерилизация проводится не только бездомным, но и домашним животным. Потому что наша задача - не просто помогать животным, которые уже оказались на улице, но и предупреждать появление нового потомства, которое в дальнейшем может оказаться выброшенным. Я считаю, что только комплексный подход: стерилизация, ответственное отношение владельцев, регистрация и контроль - позволит постепенно изменить ситуацию в городе, - пояснила Азиза Арстанова.

Как отметила член Общественного совета, на сегодняшний день в рамках акции уже стерилизовано 300 кошек. География участников благотворительной миссии впечатляет: на помощь Уральску приехали волонтеры и квалифицированные ветеринарные врачи из разных уголков Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

- Из Петропавловска - делегация из 8 человек: 6 волонтеров и 2 ветеринарных ассистента. Из Кызылорды - главный врач ветклиники Надин. Из Самарканда - 2 парня-добровольца. Из Санкт-Петербурга (Россия) - опытный хирург. Из Азербайджана прилетела врач, которая постоянно проживает за границей и уже помогала оперировать животных на аналогичных акциях фонда, - заключила Азиза Арстанова.

14 августа команда фонда приступит к стерилизации собак на территории ветклиники ЗКАТУ имени Жангир хана.