Автобусы №33, 39, 43 и 52 пойдут по-новому: в Уральске закроют ж/д переезд

В Уральске на день перекроют ж/д переезд в районе 2-й базы.

Завтра, 14 августа, с 07:00 в Уральске полностью перекроют движение автотранспорта через железнодорожный переезд на пересечении улиц Черекаева и Жымпиты (район 2-й базы). Здесь будут восстанавливать профиль полотна и ремонтировать дорожное покрытие.

Ограничения вводятся на один день. Из-за этого временно изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов.

Автобусы №33, №43, №52 (и другие маршруты, проходящие через данный участок) поедут в объезд по схеме: проспект Абая – улица Гагарина – улица Айталиева – улица Жамбыла, а далее вернутся к привычным маршрутам.

Автобус №39 (в одну сторону): проспект Абая – улица Гагарина – улица Айталиева – улица Жамбыла – улица Алматы – улица Казталовская, далее по утвержденному пути.

Автобус №39 (в обратном направлении): улица Жымпиты – улица Алматы – улица Жамбыла – улица Айталиева – улица Гагарина – проспект Абая.

После завершения ремонта движение всех автобусов восстановится в прежнем режиме. Автомобилистам и пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут.