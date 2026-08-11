10 лет Яндекс Такси: с поездок самых лояльных водителей сервис будет удерживать всего 1 тг

Яндекс Такси подарил водителям, использующим сервис с момента его запуска в Казахстане в 2016 году, промокоды на специальные условия. По ним с каждой поездки сервис удержит всего 1 теңге, действовать специальные условия будут до августа 2027 года.

Такой подарок получили водители, которые выполняли заказы Яндекс Такси все десять лет и проводили на линии не менее 100 дней ежегодно. За десять лет эти водители выполнили порядка 2,7 миллиона поездок и суммарно провели на линии почти 1 миллион часов.

Ко дню рождения сервиса Яндекс Такси подготовил подарки не только для водителей, работающих с ним с первого дня. В течение августа все водители смогут принять участие в розыгрыше, главным призом которого станет автомобиль Kia Cerato. Также участники смогут выиграть порядка четырех тысяч призов, среди которых промокоды на Заправки и Еду, баллы и годовые подписки Яндекс Плюс.

Для участия достаточно выполнять заказы через сервис. Итоги розыгрыша будут подведены с 31 августа по 6 сентября. На момент определения победителей рейтинг участника должен быть не ниже 4,8.

Яндекс Такси начал работу в Казахстане в июле 2016 года в Алматы. Тогда к сервису были подключены 150 автомобилей и девять таксопарков. Сегодня сервис работает уже в 25 городах страны и сотрудничает с сотнями таксопарками.