Отец-одиночка из Уральска остался один на один с диагнозами детей и нищетой

Мужчина воспитывает двух детей 11 и 12 лет, которым поставили диагноз - умственная осталось, но пособие по инвалидности они не получают.

В редакцию "МГ" в 2020 году уже обращался Равтан Бахирев, тогда он просил помощи у уральцев, так как оказался в тяжелой жизненной ситуации. Ему пришлось пройти через многое и сейчас мужчина продолжает бороться не только за выживание семьи, но и с целым комплексом социальных и бытовых проблем.

Судьба Равтана складывалась непросто: детдом в юности, тюремный срок в советские годы. Счастливым поворотом стала встреча с будущей сожительницей Надей, также воспитанницей детского дома. У пары родились двое детей - дочь Надия и сын Эльдар. Однако со временем женщина пристрастилась к алкоголю. Пока мужчина зарабатывал на жизнь, женщина устраивала бесконечные "праздники" дома. Он принял решение разойтись с ней, детей они поделили. Спустя некоторое время он узнал, что мать варит новорожденному сыну кашу на воде из растопленного снега, тогда Равтан забрал ребенка к себе. Когда он остался один на один с малышами, совмещая это с попытками заработать, ему пришлось временно передать их в Дом малютки. Навещая детей ежедневно, через год он забрал их навсегда и с тех пор справляется сам. Матери детей уже не стало. А у обоих детей выявили умственную отсталость, от чего мужчина теперь даже не может выйти на работу.

- В 2012 году я взял кредит в банке на 600 тысяч тенге, выплатил 400 тысяч, а остальную сумму не потянул. Росли проценты, были просрочки, шли годы. Устраивался на работу, получал копейки, потому что большую часть денег приходилось отдавать в банк. Но после смерти матери детей мы перебрались в барак, где она жила, а свою комнату в общежитии в 2024 году я продал и погасил всю задолженность. Оставался должен банку 200 тысяч, а выплатил где-то 2 миллиона, - рассказывает Равтан.

Сейчас у отца-одиночки есть крыша над головой, но нет возможности устроиться на работу.

- Раньше дети были маленькие, я оставлял их у соседей, знакомых, нанимал нянек, выкручивался как-то. Сейчас дети подросли, и проблем стало больше. Они просто неуправляемые, с ними никто не соглашается сидеть. Они болеют, им нужна инвалидность. Старшая дочка ведёт себя неадекватно, может часами смеяться, ничего не понимает. Порой не дает спать до двух ночи. Сын тоже доставляет много проблем: то камень кинет в чужую машину, а хуже того - стал воровать. За ними нужен глаз да глаз. Я устал платить штрафы за выходки маленького хулигана, - отмечает мужчина.

Раньше дети учились в школе № 13, по решению ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия - прим.автора) их перевели в школу № 15. Мужчина говорит, что обучение в этой школе повлияло на них крайне негативно.

- Они смотрят на одноклассников и копируют поведение. Я не знаю даже, как с этим справляться. Диагноз у них есть - умственная отсталость, а вот инвалидность не оформляют. Лежали оба в психиатрической больнице, есть рекомендация у сына к получению инвалидности. На этом всё. А мне как быть? Я даже работать не могу, за ними надо постоянно смотреть. Живем на мои случайные заработки и пенсию по потере кормильца в размере 86 тысяч тенге. Ну, не оставишь их одних дома! Выйдешь за порог - сын уже убегает из дома, дочь то брови побреет, то еще что-то натворит, - делится отец-одиночка.

Из публикации о тяжелой жизненной ситуации Равтана узнала жительница Уральска Кымбат Досанова. С тех пор она навещает семью, а сейчас мужчина оформил на неё доверенность, и она является законным представителем детей.

- У меня есть своя семья, дети уже выросли, муж во всем поддерживает. Сейчас я обиваю пороги Облздрава, акимата, но не получается помочь семье и оформить детям инвалидность - какой-то бюрократический тупик. У меня нет медицинского образования, но я вижу очевидные отклонения у детей. Вот есть заключение ПМПК, что дети отстают в развитии, но опять же инвалидность не оформляют, – говорит Кымбат Досанова.

Также женщина рассказала о своих наблюдениях со стороны.

- Эльдар очень гиперактивный, он даже не может стоять на месте. Он никого никогда не слушает, бежит через проезжую часть - и его не остановить. На замечания посторонних он ведёт себя агрессивно. Сейчас мальчик в шестом классе, но не знает таблицы умножения, в учёбе у него серьезные пробелы. Он хулиган, честно говоря, и мы боимся, что он начал воровать. Сейчас он постоянно находится дома, другого выхода не видим. Надия вроде бы читает, но нет понимания, не может пересказывать. Девочка говорит, что она родилась в 2013 году, значит, должна учиться в школе № 13, а её брат рожден в 2015 году, значит, должен учиться в школе № 15. Ее просто не переубедить, никакой логики. Зовут ее Надия, а она просит изменить ее имя на Котофей. Конечно, в голове не укладывается это всё, - рассказывает Кымбат.

Женщина говорит, что Равтан даже не может оформить АСП (адресная социальная помощь - прим.автора), так как безработный.

- Сейчас и детей к школе надо одеть, - заключила Кымбат.

Женщина отзывается об отце-одиночке положительно: он все время готовит детям еду, убирается, не пьет и даже работал ночами, чтобы днем быть с ними. Равтан говорит, что найти себе спутницу жизни так и не смог. Чужие дети никому не нужны. Барак, в котором живет семья, отапливается печкой, в зиму необходимо провести газ. Равтан сделал колодец, теперь есть вода. Условия не из лучших, но мужчина и этому рад.

Почему до сих пор не оформлена инвалидность на детей - неизвестно. Редакция "МГ" направила официальный запрос в управление здравоохранения ЗКО и управление образования ЗКО.При получении ответа он будет опубликован.

Все, кто желает помочь Равтану Бахиреву, могут позвонить ему на номер 8 777 873 21 38 или обратиться к Кымбат Досановой по номеру 8 777 176 17 98.