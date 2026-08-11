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Социум

25 суток ареста получил житель Аксая за дебош возле ночного клуба

Инцидент произошел 8 августа.
Арайлым Усербаева
25 суток ареста получил житель Аксая за дебош возле ночного клуба
Стопкадр с видео ДП по ЗКО

В Аксае Бурлинского района полицейские задержали 22-летнего местного жителя Асета Кенесова, который устроил беспорядки возле одного из ночных клубов города. Инцидент произошел 8 августа. 

Молодой человек нецензурно выражался в общественном месте и отказался подчиниться законным требованиям прибывших на место сотрудников полиции. Позже полицейские опубликовали видео, где молодой человек извинился перед жителями города и сотрудниками полиции. 

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За совершённые правонарушения суд приговорил задержанного к 25 суткам административного ареста.

Полиция в очередной раз призывает граждан строго соблюдать общественный порядок и напоминает об ответственности за подобные нарушения.

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