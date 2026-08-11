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Социум

Прямой рейс откроют из Уральска в Москву

Маршрут будет обслуживать новый перевозчик.
Кристина Кобина
Прямой рейс откроют из Уральска в Москву
Иллюстративное фото из архива «МГ»

С 27 октября 2026 года Международный аэропорт Уральска имени Маншук Маметовой открывает новое направление - прямые регулярные рейсы в Москву. Полеты будет выполнять российский перевозчик Nordwind, который впервые выходит на рынок Уральска, сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Айнагуль Сакпусунова.

- Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям, в течение всего осенне-зимнего периода навигации. Полеты будут осуществляться на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Авиабилеты уже доступны в продаже, - пояснила Айнагуль Сакпусунова.

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Запуск прямого авиасообщения стал важным шагом в расширении маршрутной сети аэропорта и ответом на многочисленные запросы жителей региона, которым теперь доступен удобный способ путешествовать в российскую столицу без пересадок.

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