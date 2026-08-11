Аллея спасателей появилась в Уральске

В Уральске на пересечении двух проспектов торжественно открыли Аллею спасателей. В мероприятии приняли участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, министр по ЧС РК Чингис Аринов, аким Уральска Мурат Байменов, сотрудники и ветераны органов гражданской защиты, а также жители города.

Новое общественное пространство площадью 1,6 тысячи квадратных метров предназначено не только для отдыха, но и символизирует уважение к труду пожарных и спасателей.

-Профессия спасателей сопережена с высоким риском. Наши спасатели борятся с огнем, паводками и чрезвычайными ситуациями техногенного характера. На новой аллее установлена мемориальная доска, где увековечены имена спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Среди них четверо сотрудников из ЗКО, - отметил первый заместитель начальника ДЧС по ЗКО Марат Муратов.

Отметим, что ранее на этом месте находился сквер. Сейчас здесь построили два фонтана. На одном из них установлена скульптура пожарного, на втором - исторический ручной пожарный насос XIX века. На территории уложили газон и провели озеленение. Кроме этого, установлена доска памяти с фотографиями спасателей и пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

Глава региона Нариман Турегалиев поздравил присутствующих и отметил, что на 2025–2026 годы из местного бюджета выделено более 2,6 млрд тенге на развитие сферы и укрепление материально-технической базы ДЧС.

Министр по ЧС Чингис Аринов выразил благодарность руководству области за поддержку инициативы и создание знакового объекта.