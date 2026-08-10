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Социум

Дождь с грозой ожидают жителей Западного Казахстана 11 августа

В регионах усилится ветер.
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Дождь с грозой ожидают жителей Западного Казахстана 11 августа
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 11 августа на юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой. Днем +32 градуса, ночью +20. 

В Атырауской области дождь с грозой, ветер с пороывами до 20 метров в секунду. Днем +36 градусов, ночью +25. 

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Дождь, гроза, град, шквальный ветер ожидаются в Актюбинской области. Днем +32 градуса, ночью +20.

В Мангыстаусккой области синоптики прогнозируют дождь с грозой, ветер с порывами  до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +40 градусов, ночью +25.

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