В Уральске мужчина создал дома мини-ферму конопли

В Уральске полицейские задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщили в Polisia.kz. Во время обыска во дворе дома мужчины полицейские обнаружили специально оборудованную фитолабораторию. В подвале нашли шесть растений, предположительно конопли, три вентилятора, два прожектора, панель с 14 светодиодными лампами и 29 упаковок удобрений.

Кроме того, в доме обнаружили шесть пакетов с семенами, предположительно конопли. По данному факту начато досудебное расследование. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.