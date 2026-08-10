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Происшествия Социум

В Уральске мужчина создал дома мини-ферму конопли

По данным следствия выращивали запрещенку в подвале.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске мужчина создал дома мини-ферму конопли
Фото Polisia.kz

В Уральске полицейские задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщили в Polisia.kz. Во время обыска во дворе дома мужчины полицейские обнаружили специально оборудованную фитолабораторию. В подвале нашли шесть растений, предположительно конопли, три вентилятора, два прожектора, панель с 14 светодиодными лампами и 29 упаковок удобрений.

Кроме того, в доме обнаружили шесть пакетов с семенами, предположительно конопли. По данному факту начато досудебное расследование. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

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