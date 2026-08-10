Останки пропавшего без вести во время войны стрелка из ЗКО нашли спустя 83 года

В редакцию "МГ" обратился один из участников поискового отряда Псковской области "След "Пантеры" Павел Чернов. Он рассказал о результатах экспедиции, которая проходила в июне 2026 года в Невельском районе Псковской области. Поисковые работы проводились в северной части озера Большой Иван - на месте падения советского бомбардировщика Пе-2. Во время экспедиции были обнаружены останки членов экипажа (найдены мелкие, обгоревшие останки в небольшом колличестве-прим.автора). Один из них урожениц ЗКО. Сейчас поисковики пытаются найти его родственников.

Речь идет о сержанте Сергее Елисеевиче Вилкове, стрелке-радисте. Он родился в 1915 году в селе Отрадное Чирнилауского района Западно-Казахстанской области Казахской ССР. На службу был призван Алма-Атинским ГВК. По данным ЦАМО города Подольск, отец погибшего героя Вилков Елисей Семенович проживал в Алматы 14 линия 36.

Если вы располагаете какой-либо информацией о Сергее Елисеевиче Вилкове или его родственниках, поисковики просят связаться по E-mail: chernpu@yandex.ru. Также информацию можно отправить на: aviapolk101@yandex.ru

Самолет не вернулся с боевого задания

По данным Центрального архива министерства обороны России, самолет Пе-2 с серийным номером 11-106 и хвостовым номером 5 входил в состав 1-го звена 3-й авиационной эскадрильи 202-го скоростного бомбардировочного авиационного полка. 18 января 1943 года экипаж вылетел на боевое задание, но на аэродром не вернулся. Согласно советским документам, самолет был сбит истребительной авиацией противника и сгорел. Все трое членов экипажа долгое время числились пропавшими без вести.

Как нашли самолет

По данным архива, 18 января 1943 года девять самолетов Пе-2 вылетели с аэродрома возле деревни Большое Ильино Калининской области (сейчас это Тверская область). Их задачей было нанести удар по немецким войскам в районе деревень Лавница и Лавришкино. Однако из-за плотной облачности экипажам было сложно прицелиться. Поэтому в ходе выполнения задания было принято решение бомбить запасную цель — железнодорожную станцию Чернозем в Великолукском районе. Из девяти самолетов шесть не вернулись на аэродром. Согласно сохранившимся немецким документам, 18 января 1943 года группа Пе-2 пролетела недалеко от станции Опухлики. Три самолета отклонились от основной группы и попали под огонь немецкой зенитной артиллерии. Два из них, по данным немецких наблюдателей, впоследствии были потеряны над северной частью озера Большой Иван.

Поиски продолжались два года. Первые крупные находки были сделаны еще во время экспедиции в июне 2025 года. В озере поисковики обнаружили и подняли части самолета: двигатель с редуктором, лопасть винта, элементы планера, шасси с колесом и другие детали. Особое внимание привлек лючок с цифрами «14-106». При этом двигатель имел номер «40-23». В Центральном архиве Министерства обороны установили, что двигатель М-105РА №40-23 действительно принадлежал самолету с серийным номером 11-106 и хвостовым номером 5. А лючок относился к другому самолету — №14-106. Из-за этого у поисковиков возникли вопросы: возможно, во время ремонта на самолет установили двигатель с другой машины, лючок был переставлен или же на этом участке озера находятся останки сразу двух самолетов.

Поэтому экспедицию решили продолжить. В июне 2026 года поисковики обнаружили новые крупные фрагменты самолета: части разрушенного двигателя, компрессор, магнето, элементы цилиндров, детали обшивки фюзеляжа, второе шасси, лопасти пропеллеров, бронеспинку сиденья пилота, фрагменты приборной панели и системы управления, элементы топливной системы и остекления.

Однако номерные детали второго двигателя долго найти не удавалось. В ходе дальнейшего обследования поисковики проверили и значительную территорию вокруг места обнаружения самолета. В основном там попадались современные предметы — рыболовные снасти, консервные банки и различные металлические детали, не связанные с самолетом. Но затем примерно в 100 метрах от поисковых плотов, во время обследования прибрежной растительности, на глубине около полутора метров среди фрагментов авиационного алюминия обнаружили поршень. На его внутренней стороне сохранились цифры «22-23». Этот номер соответствует двигателю, который был установлен на Пе-2 с серийным номером 11-106. Таким образом, найденные детали позволили подтвердить, что поисковики обнаружили именно самолет, на котором 18 января 1943 года выполнял боевое задание экипаж Сергея Вилкова.