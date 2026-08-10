Майор запаса КНБ через суд добился права приватизировать квартиру в Уральске

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, истец является майором запаса погранслужбы КНБ. Ещё в 2019 году жилищная комиссия ведомства разрешила ему обменять не подлежащее приватизации жилье на другую служебную квартиру, а также дала официальное добро на её последующий выкуп по остаточной стоимости. Позже эту квартиру передали в коммунальную собственность на баланс городского отдела ЖКХ.

В ноябре 2025 года ветеран обратился в акимат Уральска, чтобы оформить приватизацию. Однако жилищная комиссия города ответила отказом, сославшись на то, что у мужчины якобы уже есть другое жильё в собственности на территории Казахстана.

Суд изучил материалы дела и установил, что решение о приватизации было принято уполномоченным органом (КНБ) еще в 2019 году - до того, как у майора запаса появилось другое имущество, которое, как выяснилось, досталось ему по наследству. На тот момент его семья официально признавалась нуждающейся в жилье.

Решение жилищной комиссии погранслужбы КНБ подлежит исполнению, а городской акимат был обязан заключить договор приватизации. Суд признал отказ городских властей незаконным и удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.