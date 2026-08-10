«Әділет» объединила в Усть-Каменогорске любителей интеллектуальных игр

Партия «Әділет» провела в Усть-Каменогорске интеллектуальный квиз на казахском языке, объединивший 14 команд. Участники соревновались в эрудиции, логике и командной работе.

«Қазақша квиз» уже несколько лет собирает любителей интеллектуальных игр из разных районов города. Для партии «Әділет» такие мероприятия - возможность напрямую общаться с жителями, поддерживать общественные инициативы и развивать культурную и интеллектуальную среду региона.

Перед началом игры председатель Восточно-Казахстанского областного предвыборного штаба партии «Әділет», кандидат в депутаты Курултая Жанат Мекеева рассказала участникам о предвыборной программе партии на 2026-2031 годы.



Одним из ее ключевых направлений является развитие человеческого потенциала. «Әділет» выступает за расширение возможностей в сфере образования, культуры и творчества, поддержку креативных индустрий и создание условий для реализации инициатив граждан.

«Мы хотим, чтобы каждый человек мог развиваться, реализовывать свои способности и идеи независимо от того, где он живет. Культура, творчество и креативные индустрии способны не только раскрывать таланты, но и становиться новым ресурсом развития регионов. Именно поэтому поддержка человеческого потенциала - один из наших ключевых приоритетов», - сказала Жанат Мекеева.

В партии «Әділет» считают, что сильные регионы - это не только предприятия, дороги и инфраструктура. Важнейшим ресурсом развития остаются люди, их знания, инициативы и способность создавать новое. Поэтому партия предлагает расширять возможности для самореализации и поддерживать проекты, которые помогают раскрывать потенциал жителей регионов.



В завершение встречи участникам напомнили о предстоящих 23 августа выборах и призвали прийти на избирательные участки. В «Әділет» подчеркнули, что участие граждан в голосовании - это возможность определить приоритеты, по которым страна и регионы будут развиваться в ближайшие годы.



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Пресс-служба партии «Әділет».

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