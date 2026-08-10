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Социум

Полицейскому отказали в жилищных выплатах и чуть не забрали квартиру в ЗКО

Специализированный межрайонный административный суд ЗКО встал на сторону сотрудника полиции, которому жилищная комиссия  отказала в назначении жилищных выплат.
Арайлым Усербаева
Полицейскому отказали в жилищных выплатах и чуть не забрали квартиру в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, полицейский служит в органах с 2018 года, а в декабре 2025 года перевелся на службу в ЗКО. Из-за перевода прежние выплаты прекратились, и он обратился в местную жилищную комиссию для их возобновления по новому месту службы. Однако комиссия ответила отказом, сославшись на то, что у сотрудника уже есть собственная квартира.

При этом ведомство не учло, что жилье приобреталось за счет ранее полученных жилищных выплат, а ипотека за него до сих пор не погашена. Согласно закону, это обстоятельство является исключением и не лишает полицейского права на дальнейшую поддержку государства.

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Из-за задержки с выплатами у сотрудника накопилась задолженность перед банком. Банк уже поставил вопрос о досрочном погашении долга и затребовал обратить взыскание на его единственное жилье.

Суд признал отказ жилищной комиссии незаконным, отменил его и обязял ведомство повторно рассмотреть заявление полицейского с учетом правовой позиции суда. Решение было обращено к немедленному исполнению.

В пресс-службе областного суда сообщили, что решение суда уже исполнено: права сотрудника восстановлены, а жилищные выплаты назначены. Решение суда не вступил в законную силу.

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