Пожар на шахте в области Абай: рабочих эвакуировали

На Орловской шахте в области Абай вечером 8 августа произошло задымление. Об этом сообщили в Kaz Minerals, передает ZtbNews. Задымление обнаружили на 10-м горизонте шахты. Работников ночной смены сразу эвакуировали на поверхность. К поиску источника дыма привлекли горноспасателей.

Очаг обнаружили возле буровой установки Monomatic. Оборудование получило повреждения. По предварительной версии, причиной могло стать повреждение электрического кабеля. Задымление уже ликвидировали. Пострадавших нет. Точные причины происшествия устанавливаются. Сейчас шахта работает в обычном режиме.