Триллионные контракты, авансы и гарантированный сбыт: как Казахстан перестраивает экономику в пользу местных производителей

Государство гарантирует казахстанским заводам и фабрикам сбыт через госзакупки (включая авансы до 30% и отмену залогов), а также дешевые кредиты.

Государство масштабно меняет правила игры для казахстанского бизнеса. Власти нацелились на полную промнезависимость страны: от поддержки малых цехов в селах до запуска гигантских заводов полного цикла.

Сегодня предпринимателям предлагают не просто разовую помощь, а сопровождение на всех этапах. Бизнес получает льготные кредиты, приоритет в госзакупках, инфраструктуру и гарантированный сбыт через долгосрочные контракты.

Гарантированный спрос: как закупки «Самрук-Қазына» и Минфина работают на отечественный бизнес



Государственные и квазигосударственные закупки превратили в прямой инструмент развития национального предпринимательства. Правительство закрепило жесткий приоритет за местными фабриками, расширило практику офтейк-договоров и облегчило доступ к дешёвым деньгам.

Главным драйвером выступает Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». За 2025 год объем закупок у местных товаропроизводителей взлетел вдвое и достиг 2,2 трлн тенге. Сейчас группа реализует 62 приоритетных проекта в энергетике и инфраструктуре, создавая постоянный заказопоток для отечественных предприятий.

Для казахстанских производителей и малого бизнеса в системе «Самрук-Қазына» действуют более 16 мер поддержки:

Обязательный запуск закупок только среди отечественных поставщиков;

Полное освобождение от всех видов финансовых обеспечений и залогов;

Обязательная выплата аванса до 30% для местных производителей;

Максимально сокращенные сроки расчета за поставленную продукцию.

Эти шаги позволяют предпринимателям сохранять и быстро наращивать оборотный капитал. Эффективность мер подтверждают цифры. В 2024 году компании группы заключили свыше 11,1 тыс. договоров с 2 070 предприятиями из реестра Минпрома на 1,1 трлн тенге. В 2025 году показатели удвоились: оформлено более 8,9 тыс. контрактов с 2 283 производителями на 2,17 трлн тенге.

Положительный тренд продолжается и в 2026 году. За первое полугодие стороны подписали свыше 3,8 тыс. договоров на 594 млрд тенге, что на 46% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Из них 171 соглашение — это долгосрочные контракты на 343 млрд тенге (рост в 1,7 раза).

Параллельно набирает обороты механизм офтейк-контрактов, стимулирующий импортозамещение. В 2024 году бизнес заключил 367 таких соглашений на 190 млрд тенге, а в 2025 году — 363 контракта на 257,5 млрд тенге (прирост по сумме на 35%). За первое полугодие 2026 года заключено еще 115 соглашений на 47 млрд тенге. За этот же период государственные органы одобрили девять проектов импортозамещения на 53 млрд тенге, и еще 13 инициатив на 74 млрд тенге находятся на стадии рассмотрения.

За последние семь лет холдинг «Самрук-Қазына» одобрил 108 проектов по открытию новых производств на 610 млрд тенге. Это создало в Казахстане свыше 3 тыс. постоянных рабочих мест.

Прозрачные правила: 10 тысяч предприятий вошли в Цифровой реестр

Открытость рынка — еще один приоритет государственной политики. По данным Министерства финансов, участие местных производителей в секторах госзакупок растет с каждым годом.

В 2024 году с отечественными компаниями заключили свыше 145 тыс. договоров на 370 млрд тенге. В 2025 году показатель вырос на 16,5%: оформили 169 тыс. контрактов, а их сумма подскочила на 23,3% — до 456 млрд тенге. К 31 июля 2026 года бизнес уже подписал 68 тыс. контрактов на 97 млрд тенге.

С ноября 2025 года в штатном режиме заработала информационная система «Реестр казахстанских товаропроизводителей». Система приняла и обработала более 41 тыс. заявок от предпринимателей, а верификацию успешно прошли свыше 10 тыс. отечественных фабрик и заводов.

Реестр автоматически интегрирован с главными госсистемами и электронными торговыми площадками. С его помощью на портале госзакупок уже провели свыше 52 тыс. конкурсов, а в системе «Самрук-Қазына» — более 6,7 тыс. закупок. До конца 2026 года платформу полностью введут в промышленную эксплуатацию и объединят с Единым личным кабинетом.

Миллиардные ресурсы: как институты холдинга «Байтерек» финансируют бизнес



Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и его дочерние структуры закрывают потребности предприятий в финансировании на всех этапах — от старта до выхода на экспорт.

Фонд «Даму» с 2024 по август 2026 года поддержал 10,3 тыс. проектов в обрабатывающей промышленности на общую кредитную сумму 2,2 трлн тенге. Из них:

4 674 проекта получили субсидирование процентной ставки;

3 633 проекта получили государственное гарантирование;

1 998 проектов привлекли прямое льготное финансирование.

Только за 2025 год «Даму» помог 13 тыс. проектов МСБ на сумму 2,2 трлн тенге. Отдельным стимулом стал механизм гарантийных фондов, запущенный в апреле 2025 года. Он снизил финансовую нагрузку на бюджет и упростил предпринимателям получение займов в коммерческих банках — бизнес получил свыше 3 тыс. гарантий.

Банк развития Казахстана (БРК) берет на себя финансирование крупных индустриальных гигантов. В прошлом году БРК направил 2,3 трлн тенге на 77 инвестпроектов и экспортных операций. На эти деньги модернизировали и ввели в строй 10 крупных объектов:

Мультибрендовый автозавод полного цикла мощностью 90 тыс. машин в год;

Ветровые электростанции в Мангистауской и Актюбинской областях суммарной мощностью 200 МВт;

Ряд других инфраструктурных объектов.

За вывод казахстанской продукции на международные рынки отвечает Экспортно-кредитное агентство Казахстана (ЭКА). Агентство напрвило 653,7 млрд тенге на поддержку 131 экспортера в металлургии, машиностроении, химпроме, АПК и пищевой отрасли. Среди ключевых сделок — страховая поддержка займа ТОО «Sapa Trade Company», пополнение оборотки ТОО «Шин-Лайн» и страхование кредита на строительство птицефабрики ТОО «Прима Кус».

В первом полугодии 2026 года объем поддержки перерабатывающего сектора со стороны ЭКА достиг 418,5 млрд тенге. Инструментами воспользовались 69 предприятий несырьевого сектора, при этом 61% из них составили представители малого и среднего бизнеса.

Инвестиционную активность наращивает Qazaqstan Investment Corporation (QIC). По итогам 2025 года объем новых инвестиций структуры вырос в 13 раз. Через фонды с участием QIC профинансировано 15 проектов на 787,5 млрд тенге — от АПК и промышленности до высоких технологий.

Важным событием стало создание новой архитектуры фондов прямых инвестиций на базе МФЦА. В центре системы запущен Kokzhiyek Fund L.P. объемом до $4 млрд для крупных проектов и Adal Fund L.P. объемом до $1 млрд для инвестиций в экспортоориентированное сельское хозяйство и глубокую переработку сельхозпродукции.

Рекордные результаты показывает Аграрная кредитная корпорация. В прошлый год объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ достиг рекордных 549 млрд тенге, что обеспечило обработку 8,5 млн га сельхозугодий. Это позволило аграриям провести работы в оптимальные сроки и собрать рекордный урожай зерновых — свыше 27,1 млн тонн.

Совокупный объем финансирования Аграрной кредитной корпорации и «КазАгроФинанс» за 2025 год составил 1,1 трлн тенге. Деньги пошли на проведение полевых работ, обновление парка сельхозтехники, пополнение оборотных средств и инвестпроекты по снижению импортозависимости.

Фонд развития промышленности с 2024 по 2026 год поддержал 153 отечественных производителя на сумму свыше 943 млрд тенге. Средства направлены на покупку высокотехнологичного оборудования и обновление производственных линий.

Кроме того, «Отбасы банк» в 2025 году обеспечил жильем более 77 тыс. семей, а «Казахстанская Жилищная Компания» направила на поддержку жилищного строительства свыше 700 млрд тенге, обеспечив ввод 3 млн м² жилья (22% от всего объема многоквартирного жилья в стране).

Переход от простой сборки к глубокой переработке



Главный вектор промышленной политики — создание полного цикла производства внутри страны. Казахстан уходит от сырьевой зависимости и простой «отверточной» сборки, развивая локализацию.

С 2024 года в стране запустили масштабные проекты:

Легкая промышленность: На территории СЭЗ «TURAN» в Туркестанской области ТОО «Туркестан текстиль» и LIHUA GROUP строят текстильный комплекс полного цикла. Предприятие закроет все этапы — от прядения хлопка до пошива домашнего текстиля, создав 1,3 тыс. рабочих мест.

Автопром: Сектор перешел от крупноузловой сборки к мелкоузловой (CKD), подняв уровень локализации до 40%. В 2024–2025 годах заработали заводы KIA Qazaqstan (70 тыс. авто в год) и мультибрендовый Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (120 тыс. авто для CHANGAN, Great Wall Motor и Chery).

Автокомпоненты: В Сарани работает шинный завод Tengri Tyres, в Алматы — Kazakhstan Mobility Engineering (мультимедиа Hyundai, модули HVAC, покрытия) и Almaty Autoparts Production (автосиденья), а в Костанае открыт специализированный Локализационный центр.

Машиностроение: На базе «АгромашХолдингKZ» начато производство техники John Deere, компанией Valmont Industries локализован выпуск дождевальных машин Valley, в Астане швейцарская Stadler собирает пассажирские вагоны, а локомотивный завод Wabtec поднял локализацию до 45%.

Спецтехника и электроника: Организовано производство спецтехники XCMG Group (ТОО «Barys Truck Manufactory»), дорожно-строительной техники LiuGong на заводе «КАЗТЕХМАШ» в Петропавловске, а также сборка бытовой техники Samsung в Сарани и телевизоров Xiaomi в Алматы.

Металлургия и химпром: Введены в строй заводы «ТЭМПО-Казахстан» (стальные трубы большого диаметра), «QazAlPack» (алюминиевая упаковка), «Silumin of Qazaqstan» (алюминиевые радиаторы), а также производства жидкого стекла, силиката натрия и метилэтанола.

Инвесторам предоставляют льготы в 18 специальных экономических зонах (включая СЭЗ «Атырау», «Актөбе», «Қорқыт Ата» и «ИТЛК «Алатау»), привлекиших более 11,1 трлн тенге инвестиций, и в рамках 21 соглашения об инвестициях.

Пояс малого бизнеса вокруг промышленных гигантов



Правительство формирует новую экосистему предпринимательства: вокруг крупных заводов создается сеть сервисных и производственных предприятий МСБ.

Для этого в 2025 году запустили программу льготного финансирования «Өрлеу» со ставкой для заемщика не выше 12,6% (при софинансировании банков и «Даму»). Максимальный лимит — до 7 млрд тенге на инвестпроекты и до 3,5 млрд тенге на оборотные средства.

В 2025 году по программе «Өрлеу» профинансировали 2 278 проектов на 588 млрд тенге. Лидерами по привлечению средств стали:

г. Алматы — 319 проектов на 104 млрд тенге;

г. Астана — 268 проектов на 90 млрд тенге;

Алматинская область — 150 проектов на 56 млрд тенге;

г. Шымкент — 182 проекта на 52 млрд тенге;

Костанайская область — 30 млрд тенге;

Карагандинская область — 29 млрд тенге;

Актюбинская область — 23 млрд тенге.

С начала 2026 года по «Өрлеу» поддержали еще 131 проект на 23 млрд тенге. Лидирует Актюбинская область (12 проектов на 7,4 млрд тенге), за ней идут Астана (24 проекта на 4 млрд тенге), Алматы (21 проект на 3,7 млрд тенге), Шымкент (12 проектов на 1,4 млрд тенге), а также Карагандинская область (8 проектов на 0,7 млрд тенге) и область Абай (10 проектов на 0,7 млрд тенге).

Для поддержки бизнеса в селах и моногородах с конца 2025 года действует программа «Іскер аймақ». На 2026 год в бюджете заложено 24 млрд тенге для поддержки 5 тыс. проектов. К началу августа эксперты провели 146 выездов в 127 районов и 16 городов, давши свыше 1,8 тыс. консультаций, и уже поддержали 266 проектов на 18 млрд тенге.

Казахстанское содержание в нефтегазе и энергетике



Министерство энергетики совместно с недропользователями внедряет системные меры по увеличению доли местных товаров и услуг в крупных нефтегазовых проектах. Законодательство установило жесткую планку: не менее 50% внутристрановой ценности в работах и услугах и не менее 80% — в проектных работах.

На крупнейших месторождениях — Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане — операторы «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» и NCOC реализуют пятилетние программы развития местного содержания. Для руководства этих компаний введены специальные KPI по достижению показателей.

В нефтегазовом машиностроении Центр IMBC изучил потребности операторов, проанализировал 120 тыс. позиций и выявил 160 востребованных видов продукции по 19 товарным категориям. На этой основе в Казахстане уже локализовали 10 производств оборудования (от запорной арматуры и КИПиА до химреагентов и антикоррозийных покрытий), а до 2027 года откроют еще 15 производств.

Объем долгосрочных и офтейк-контрактов в нефтегазе вырос с 21 млрд тенге в 2024 году до 49 млрд тенге в 2025 году, и положительная динамика сохраняется в 2026 году.

Развитие собственного производства, гарантированные закупки и финансовые инструменты создают прочный фундамент для экономической независимости и конкурентоспособности Казахстана.