36 человек стали жертвами аварий в ЗКО

По данным ДП ЗКО, за 7 месяцев 2026 года на дорогах региона зарегистрировали 581 дорожно-транспортное происшествие. В результате аварий 36 человек погибли, более 900 получили различные травмы. Основными причинами ДТП по-прежнему остаются нарушения правил дорожного движения. Среди них — превышение скорости, неправильный обгон и маневрирование, а также нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Отдельную обеспокоенность у полиции вызывают аварии с участием домашних животных. С начала этого года зарегистрировано 67 таких ДТП. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года произошло 52 аварии с участием животных.

В полиции напоминают владельцам крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей о необходимости контролировать выпас животных. Нельзя допускать их бесконтрольного выхода на проезжую часть. Водителей, в том числе управляющих скутерами, мопедами и самокатами, призывают быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Намопним, что 27 июля шоссе в районе посёлка Деркул в аварии погиб отец четверых детей. Меньше года назад дети потеряли мать, а теперь остались и без отца.