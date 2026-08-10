Президент поздравил казахстанцев с Днем Абая и напомнил о предстоящих выборах

Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю Дня Абая, подчеркнув особый вклад великого мыслителя в духовное наследие страны.

Глава государства отметил, что творческое и интеллектуальное наследие поэтa занимает важное место в мировой культуре, а его учение остается нравственным компасом для общества.

-Абаю принадлежит идея "Толық адам" - глубочайший по своему содержанию и актуальный во все времена концепт "Целостной человеческой личности", другими словами, путь самосовершенствования и духовного роста, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что текущие государственные реформы - включая переход к Народной Конституции, подготовку к выборам в однопалатный Курултай и реализацию концепций "Адал Азамат", "Таза Қазақстан", "Закон и Порядок" - тесно перекликаются с идеями классика.

-Великий поэт и философ видел будущее народа в стремлении к знаниям, трудолюбию, ответственности, пророчески призывал к единству и согласию. "Слова назидания" – неиссякаемый родник, питающий всю систему ценностей современного Казахстана. Концептуальные идеи составляют основу гармоничного общества, о котором мечтал Абай. Теперь мы строим Справедливый, Сильный, Прогрессивный Казахстан, - говорится в поздравлении.

В завершение обращения глава государства пожелал казахстанцам здоровья, благополучия и новых достижений, выразив уверенность, что наследие мыслителя продолжит служить воспитанию патриотизма в стране.

Напомним, голосование на выборах в Курултай состоится 23 августа. По данным ЦИК, для проведения выборов сформируют 10 427 избирательных участков, а в списки избирателей включено более 12,5 миллиона казахстанцев.