Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Президент поздравил казахстанцев с Днем Абая и напомнил о предстоящих выборах

Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю Дня Абая, подчеркнув особый вклад великого мыслителя в духовное наследие страны.
Арайлым Усербаева
Президент поздравил казахстанцев с Днем Абая и напомнил о предстоящих выборах
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Глава государства отметил, что творческое и интеллектуальное наследие поэтa занимает важное место в мировой культуре, а его учение остается нравственным компасом для общества.

-Абаю принадлежит идея "Толық адам" - глубочайший по своему содержанию и актуальный во все времена концепт "Целостной человеческой личности", другими словами, путь самосовершенствования и духовного роста, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Главный баннер

Президент добавил, что текущие государственные реформы - включая переход к Народной Конституции, подготовку к выборам в однопалатный Курултай и реализацию концепций "Адал Азамат", "Таза Қазақстан", "Закон и Порядок" - тесно перекликаются с идеями классика.

-Великий поэт и философ видел будущее народа в стремлении к знаниям, трудолюбию, ответственности, пророчески призывал к единству и согласию. "Слова назидания" – неиссякаемый родник, питающий всю систему ценностей современного Казахстана. Концептуальные идеи составляют основу гармоничного общества, о котором мечтал Абай. Теперь мы строим Справедливый, Сильный, Прогрессивный Казахстан, - говорится в поздравлении.

В завершение обращения глава государства пожелал казахстанцам здоровья, благополучия и новых достижений, выразив уверенность, что наследие мыслителя продолжит служить воспитанию патриотизма в стране.

Напомним, голосование на выборах в Курултай состоится 23 августа. По данным ЦИК, для проведения выборов сформируют 10 427 избирательных участков, а в списки избирателей включено более 12,5 миллиона казахстанцев. 

Абай поздравление Токаев

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article