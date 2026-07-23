Выборы в Курултай: определен порядок партий в избирательном бюллетене

Центральная избирательная комиссия провела жеребьёвку и утвердила очередность, в которой политические объединения будут указаны в бюллетенях на предстоящих выборах депутатов Курултая.
В избирательных бюллетенях наименования семи зарегистрированных партий разместятся в следующем порядке:
- Партия "Әділет"
- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)
- Казахстанская партия зелёных "Байтақ"
- Народная партия Казахстана (НПК)
- Партия "Ауыл"
- Демократическая партия Казахстана
- "Ақ жол" Партия Respublica
Ранее ЦИК завершила процедуру регистрации списков кандидатов от всех семи партий, а вечером 23 июля в стране официально стартовал этап предвыборной агитации. Агитационная кампания продлится до полуночи 22 августа.
Голосование на выборах в Курултай состоится 23 августа. По данным ЦИК, для проведения выборов сформируют 10 427 избирательных участков, а в списки избирателей включено более 12,5 миллиона казахстанцев.