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Выборы в Курултай: определен порядок партий в избирательном бюллетене

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Выборы в Курултай: определен порядок партий в избирательном бюллетене
Фото из архива "МГ"

Центральная избирательная комиссия провела жеребьёвку и утвердила очередность, в которой политические объединения будут указаны в бюллетенях на предстоящих выборах депутатов Курултая. 

 В избирательных бюллетенях наименования семи зарегистрированных партий разместятся в следующем порядке:  

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  • Партия "Әділет" 
  • Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)
  • Казахстанская партия зелёных "Байтақ"
  • Народная партия Казахстана (НПК) 
  • Партия "Ауыл" 
  • Демократическая партия Казахстана
  • "Ақ жол"  Партия Respublica 

Ранее ЦИК завершила процедуру регистрации списков кандидатов от всех семи партий, а вечером 23 июля в стране официально стартовал этап предвыборной агитации. Агитационная кампания продлится до полуночи 22 августа.

Голосование на выборах в Курултай состоится 23 августа. По данным ЦИК, для проведения выборов сформируют 10 427 избирательных участков, а в списки избирателей включено более 12,5 миллиона казахстанцев.  

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