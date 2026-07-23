Выборы в Курултай: определен порядок партий в избирательном бюллетене

Центральная избирательная комиссия провела жеребьёвку и утвердила очередность, в которой политические объединения будут указаны в бюллетенях на предстоящих выборах депутатов Курултая.

В избирательных бюллетенях наименования семи зарегистрированных партий разместятся в следующем порядке:

Партия "Әділет"

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)

Казахстанская партия зелёных "Байтақ"

Народная партия Казахстана (НПК)

Партия "Ауыл"

Демократическая партия Казахстана

"Ақ жол" Партия Respublica

Ранее ЦИК завершила процедуру регистрации списков кандидатов от всех семи партий, а вечером 23 июля в стране официально стартовал этап предвыборной агитации. Агитационная кампания продлится до полуночи 22 августа.

Голосование на выборах в Курултай состоится 23 августа. По данным ЦИК, для проведения выборов сформируют 10 427 избирательных участков, а в списки избирателей включено более 12,5 миллиона казахстанцев.