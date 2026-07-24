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Социум Экономика

Почему Казахстан стал тратить больше на российскую электроэнергию

Основная причина резкого роста затрат не столько увеличение объемов, сколько подорожание самой электроэнергии.
Жулдызхан Хасангалиева
Почему Казахстан стал тратить больше на российскую электроэнергию
Иллюстративное фото из архива "МГ"

За первые пять месяцев года Казахстан значительно увеличил расходы на покупку электроэнергии из России. По данным аналитиков Data Hub, с января по май на импорт было потрачено $156 миллионов - это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель как минимум с 2020 года.

При этом объём закупленной электроэнергии вырос не так сильно - на 25%, до 1,37 миллиарда кВт·ч. Это также рекордный уровень для января–мая за последние семь лет. Для сравнения: в 2023 году импорт составил 1,31 миллиарда кВт·ч.

Основная причина резкого роста затрат, по мнению аналитиков, не столько увеличение объёмов, сколько подорожание самой электроэнергии. За год средняя цена одного киловатт-часа выросла на 49%, до $0,11. В пересчёте на тенге рост составил 42%. При этом цены начали расти ещё раньше - это не новый тренд.

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Россия поставляет электроэнергию в Казахстан в основном в часы пикового потребления - утром и вечером, когда собственной генерации не хватает. Именно высокий спрос в эти периоды и способствует росту цен.

Фото Data hub
Фото Data hub

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