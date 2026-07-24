Почему Казахстан стал тратить больше на российскую электроэнергию

За первые пять месяцев года Казахстан значительно увеличил расходы на покупку электроэнергии из России. По данным аналитиков Data Hub, с января по май на импорт было потрачено $156 миллионов - это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель как минимум с 2020 года.

При этом объём закупленной электроэнергии вырос не так сильно - на 25%, до 1,37 миллиарда кВт·ч. Это также рекордный уровень для января–мая за последние семь лет. Для сравнения: в 2023 году импорт составил 1,31 миллиарда кВт·ч.



Основная причина резкого роста затрат, по мнению аналитиков, не столько увеличение объёмов, сколько подорожание самой электроэнергии. За год средняя цена одного киловатт-часа выросла на 49%, до $0,11. В пересчёте на тенге рост составил 42%. При этом цены начали расти ещё раньше - это не новый тренд.