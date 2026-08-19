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Социум

Кооперативам в ЗКО грозит массовая ликвидация через суд

Почему часть КСК скоро могут закрыть через суд.
Кристина Кобина
Кооперативам в ЗКО грозит массовая ликвидация через суд
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По закону жильцы многоквартирных домов могут выбрать одну из двух форм управления своим домом: объединение собственников имущества (ОСИ) или непосредственное совместное управление (НСУ). Помогать в хозяйственных делах им могут управляющие компании или привычные кооперативы (КСК). Об этом рассказал на брифинге заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Канат Умралиев.

Как сегодня распределен жилой фонд региона по формам управления и почему часть КСК скоро могут закрыть через суд?

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Какую форму управления выбирают жильцы?

Всего в Западно-Казахстанской области насчитывается 2 533 многоквартирных дома. Картина по ним складывается следующая:

  • 1 964 дома выбрали непосредственное совместное управление (НСУ), причем 691 из них - больше 36 квартир;
  • 259 домов перешли на ОСИ;
  • 168 домов до сих пор не определились с формой управления;
  • 73 дома признаны аварийными;
  • 69 домов находятся в коммунальной собственности.

При этом жители активно привлекают к работе профессионалов: 426 домов находятся под управлением КСК, а 238 доверили свои дела специализированным управляющим компаниям.

Что происходит с КСК?

По данным Департамента юстиции ЗКО, в регионе числится 84 кооператива (КСК и ПКСК). Из них:

  • 3 кооператива уже ликвидированы (в Уральске и районе Байтерек);
  • 14 признаны бездействующими;
  • 27 успешно прошли обязательную перерегистрацию;
  • еще 40 кооперативов перерегистрацию пока не прошли.

Почему кооперативам грозит закрытие?

- Согласно поправкам в закон по вопросам ЖКХ, которые вступили в силу летом 2025 года, все старые кооперативы собственников помещений и квартир были обязаны привести свои документы в порядок и пройти перерегистрацию до 16 июля 2026 года. Те КСК и ПКСК, которые не успели или не захотели сделать это в установленный законом срок, теперь подлежат принудительной ликвидации через суд, - заключил Канат Умралиев.

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