Кооперативам в ЗКО грозит массовая ликвидация через суд

По закону жильцы многоквартирных домов могут выбрать одну из двух форм управления своим домом: объединение собственников имущества (ОСИ) или непосредственное совместное управление (НСУ). Помогать в хозяйственных делах им могут управляющие компании или привычные кооперативы (КСК). Об этом рассказал на брифинге заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Канат Умралиев.
Как сегодня распределен жилой фонд региона по формам управления и почему часть КСК скоро могут закрыть через суд?
Какую форму управления выбирают жильцы?
Всего в Западно-Казахстанской области насчитывается 2 533 многоквартирных дома. Картина по ним складывается следующая:
- 1 964 дома выбрали непосредственное совместное управление (НСУ), причем 691 из них - больше 36 квартир;
- 259 домов перешли на ОСИ;
- 168 домов до сих пор не определились с формой управления;
- 73 дома признаны аварийными;
- 69 домов находятся в коммунальной собственности.
При этом жители активно привлекают к работе профессионалов: 426 домов находятся под управлением КСК, а 238 доверили свои дела специализированным управляющим компаниям.
Что происходит с КСК?
По данным Департамента юстиции ЗКО, в регионе числится 84 кооператива (КСК и ПКСК). Из них:
- 3 кооператива уже ликвидированы (в Уральске и районе Байтерек);
- 14 признаны бездействующими;
- 27 успешно прошли обязательную перерегистрацию;
- еще 40 кооперативов перерегистрацию пока не прошли.
Почему кооперативам грозит закрытие?
- Согласно поправкам в закон по вопросам ЖКХ, которые вступили в силу летом 2025 года, все старые кооперативы собственников помещений и квартир были обязаны привести свои документы в порядок и пройти перерегистрацию до 16 июля 2026 года. Те КСК и ПКСК, которые не успели или не захотели сделать это в установленный законом срок, теперь подлежат принудительной ликвидации через суд, - заключил Канат Умралиев.