Ночные гулянки и запуск петард: за что казахстанцев теперь штрафуют втрое чаще

Жители казахстанских городов все чаще сталкиваются со штрафами за нарушение покоя.

Как сообщает Polisia.kz, МВД отчитывается об ужесточении контроля за порядком: патрули в жилых секторах стали усиленными, а камеры видеонаблюдения все чаще выводят напрямую в центры оперативного управления. Насколько эффективны эти меры и почему жалобы на шум по-прежнему остаются одной из главных головной болью горожан?

Статистика наказаний: за что штрафуют чаще всего

Официальные цифры показывают рост числа пресеченных правонарушений. Так, с начала года полиция зафиксировала уже 79 тысяч нарушений тишины (статья 437 КоАП), что на 13% превышает показатели прошлого года.

Куда более заметный скачок зафиксирован в сфере использования пиротехники. Запуск фейерверков во дворах и в жилых кварталах привел к 269 административным протоколам (статья 436 КоАП) - это более чем втрое больше по сравнению с прошлым годом. При этом, если ночные гулянки перерастают в драки или дебош, дела переквалифицируют по статье о мелком хулиганстве.

Камеры и домовые чаты: как пытаются навести порядок

Для борьбы с нарушителями ведомство подключает новые инструменты. В рамках проекта "Безопасный дом" участковые инспекторы получают доступ к дворовым камерам, а также добавляются в домовые чаты жилых комплексов и микрорайонов. Сейчас в таких чатах состоят более шести тысяч сотрудников полиции, что должно упростить прием жалоб на шумных соседей.

Достается и бизнесу: владельцам ресторанов, кафе и развлекательных заведений, чьи гости мешают спать жильцам окрестных домов, участковые вынесли уже свыше восьми тысяч официальных представлений об устранении нарушений.