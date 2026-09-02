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Бизнес-новости

REDMI 17: рекордная автономность 7500 мА·ч и большой экран 6,9"

Marat
REDMI 17: рекордная автономность 7500 мА·ч и большой экран 6,9"

Компания Xiaomi представила серию REDMI 17 — новое поколение смартфонов своей популярной линейки, сочетающей доступную цену, современные технологии и надежность для повседневного использования. Новинки оснащены аккумулятором емкостью 7500 мА·ч (типичное значение), большим 6,9-дюймовым дисплеем с высокой частотой обновления изображения и двойной ИИ-камерой с основным модулем 50 Мп. Такое сочетание обеспечивает продолжительное время автономной работы, комфортное использование в течение всего дня и широкие возможности для развлечений и повседневных задач.

Более емкий аккумулятор и быстрая зарядка

Автономность – одна из ключевых особенностей серии REDMI 17. Оснащенная аккумулятором емкостью 7500 мА·ч (типичное значение), серия обеспечивает длительное время работы, позволяя пользователям дольше оставаться продуктивными, наслаждаться развлечениями и всегда быть на связи без необходимости часто подзаряжать устройство.

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Будь то просмотр видео, прослушивание музыки, общение или съемка памятных моментов, серия REDMI 17 создана, чтобы соответствовать требованиям современной повседневной жизни. В зависимости от сценария использования REDMI 17 обеспечивает:

  • До 28 часов воспроизведения видео
  • До 91 часа прослушивания музыки
  • До 46 часов телефонных разговоров
  • До 12 часов записи видео

Большой дисплей для полного погружения в контент

Серия REDMI 17 оснащена большим 6,9-дюймовым дисплеем, который обеспечивает еще более захватывающий опыт при просмотре потокового видео, в мобильных играх, во время веб-серфинга и чтения.

Плавность и энергоэффективность: интеллектуальная технология AdaptiveSync с частотой обновления до 120 Гц динамически переключается между 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц, обеспечивая плавность изображения и одновременно оптимизируя энергопотребление.

Забота о зрении: благодаря трем сертификатам TÜV Rheinland и поддержке технологии DC Dimming дисплей обеспечивает более комфортный просмотр даже при длительном использовании.

Максимальная прочность: дисплей защищен стеклом Corning® Gorilla® Glass 7i, которое обеспечивает повышенную устойчивость к царапинам и лучшую защиту при случайных падениях.

Готовность к любым условиям: защита от пыли и воды по стандарту IP64 в сочетании с технологией Wet Touch гарантирует надежную отзывчивость сенсорного экрана в самых разных повседневных условиях эксплуатации.

Смелый новый дизайн — снаружи и внутри

Серия REDMI 17 представляет совершенно новый дизайн, вдохновленный природой, в классических и выразительных цветовых решениях, сочетающих лаконичную эстетику с практичностью для повседневного использования. REDMI 17 доступен в цветах: Черный, Глубокий синий, Дубовый зеленый и Фиолетовый Лотос.

Помимо обновленной цветовой палитры, смартфон выделяют:

Флагманские детали: плоский дисплей, матовая рамка и декоративный элемент Metal Deco в сочетании с более выраженным радиусом закругления углов придают смартфонам внешний вид, вдохновленный флагманскими моделями, обеспечивая не только привлекательный дизайн, но и комфорт при использовании.

Безрамочный эффект: центральное отверстие под фронтальную камеру и более тонкие рамки делают лицевую панель более лаконичной и создают эффект максимального погружения в контент.

Умная индикация: завершает образ система Dynamic RGB Light, которая обеспечивает персонализированную световую индикацию входящих вызовов, уведомлений приложений, состояния зарядки, игровых событий и работы камеры, сочетая практичность с выразительным визуальным стилем.

Плавная работа для повседневных развлечений

Серия REDMI 17 сочетает производительное аппаратное обеспечение с Xiaomi HyperOS 3, обеспечивая плавную и отзывчивую работу при выполнении повседневных задач, просмотре мультимедийного контента и в режиме многозадачности.

Производительность: REDMI 17 оснащен процессором MediaTek Helio G91-Ultra. Смартфоны поддерживают до 12 ГБ оперативной памяти с функцией Memory Extension, что способствует более быстрому запуску приложений и повышает отзывчивость системы при работе в многозадачном режиме.

Оптимизация: Xiaomi HyperOS 3 дополнительно улучшает пользовательский опыт благодаря более плавным анимациям, повышенной отзывчивости системы и еще более комфортному взаимодействию со смартфоном в повседневной жизни.

Четкие кадры: двойная ИИ-камера серии REDMI 17 с основным модулем разрешением 50 Мп позволяет получать четкие и естественные снимки в самых разных повседневных сценариях, а функция одновременной съемки на фронтальную и основную камеры (Dual-View Video) дает возможность записывать происходящее сразу с нескольких ракурсов.

Мощный звук: для ярких моментов, которыми хочется делиться, смартфоны оснащены двойными стереодинамиками с увеличением громкости до 300%, обеспечивающими более мощное и насыщенное звучание при просмотре видео, прослушивании музыки, телефонных разговорах и других сценариях использования.

Наличие и цена

REDMI 17 доступен в четырех цветах: Черный, Глубокий синий, Дубовый зеленый и Фиолетовый Лотос, и двух конфигурациях памяти:

4 ГБ + 128 ГБ

4 ГБ + 256 ГБ

Цена: от 89 990 тенге.

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