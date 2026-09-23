Пассажирский самолет столкнулся с горой: погибли 228 человек

6 августа 1997 года Boeing 747 авиакомпании Korean Air выполнял рейс 801 из Сеула на остров Гуам. На борту находились 254 человека: 237 пассажиров и 17 членов экипажа. При заходе на посадку самолет врезался в возвышенность Нимиц-Хилл примерно в трех милях от аэропорта. Погибли 228 человек, еще 26 выжили, получив тяжелые травмы. Самолет был полностью разрушен при столкновении и последующем пожаре, передает МойГород

Последние минуты полета

Рейс 801 вылетел из аэропорта Кимпхо в Сеуле вечером 6 августа. Полет до Гуама проходил без серьезных происшествий. Уже после полуночи по местному времени экипаж связался с диспетчерами и начал подготовку к посадке.

Погодные условия в районе аэропорта были неблагоприятными: шел дождь, видимость ухудшалась. Экипаж выполнял заход по приборам на взлетно-посадочную полосу 6L.

Самолет начал снижаться, однако оказался значительно ниже безопасной траектории. В результате Boeing 747 столкнулся с рельефом местности на Нимиц-Хилл, не долетев до аэропорта.

Что стало причиной катастрофы

Расследование проводил Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). В итоговом отчете основной причиной назвали ошибку командира воздушного судна, который неправильно подготовил и выполнил неточный заход на посадку.

При этом действия остальных членов экипажа также стали предметом расследования. Первый офицер и бортинженер не смогли эффективно проконтролировать и своевременно выявить ошибки командира при выполнении захода.

Следователи также указали на усталость командира и недостатки в подготовке экипажей Korean Air как на факторы, способствовавшие катастрофе.

Отдельным фактором стало состояние системы предупреждения о минимальной безопасной высоте. На Гуаме она была намеренно отключена Федеральным управлением гражданской авиации США из-за проблем с ее надежностью. В результате диспетчеры не получили автоматического предупреждения о том, что самолет приближается к опасно низкой высоте.

Почему катастрофу назвали столкновением с землей при управляемом полете

Boeing 747 оставался управляемым до момента столкновения с рельефом. Самолет не разрушился в воздухе и не потерял управление из-за технической неисправности, которая сделала бы полет невозможным.

Такие происшествия в авиации относятся к категории CFIT — Controlled Flight Into Terrain, то есть столкновение управляемого воздушного судна с землей, водой или препятствием.

В случае рейса 801 самолет снижался по неправильной траектории, а экипаж не успел исправить ситуацию до столкновения.

Спасательная операция

После падения самолета на месте катастрофы возник пожар. Спасатели прибыли к месту происшествия и обнаружили выживших среди разрушенного воздушного судна.

Из 254 человек на борту выжили 26: 23 пассажира и три бортпроводника. Все они получили серьезные травмы.

Какие выводы сделали после катастрофы

Расследование выявило сразу несколько проблем, связанных не только с действиями экипажа, но и с подготовкой пилотов, процедурами захода на посадку и работой авиадиспетчерских систем.

NTSB подготовил ряд рекомендаций Федеральному управлению гражданской авиации США, властям Гуама и авиационным органам Южной Кореи. Они касались подготовки экипажей, процедур захода на посадку, работы системы предупреждения о минимальной безопасной высоте, действий аварийных служб и контроля за безопасностью полетов.

Катастрофа рейса Korean Air 801 стала одним из наиболее тяжелых происшествий с Boeing 747 и показала, насколько сочетание ошибок экипажа, недостатков подготовки, сложных погодных условий и проблем с системами предупреждения может привести к трагическим последствиям.