ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

г. Уральск «23» сентября
ТОО «Орал Таза Сервис» в лице и.о. директора Сергалиев Е.Е, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Услугодатель», с одной стороны и гражданин, использующий для личных, домашних нужд услуги по вывозу твердо бытовых отходов, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. "Твердые бытовые отходы (ТБО)" - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений, и др. (ст.367 ЭК РК).
1.2. "Договор" – договор оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов, заключенный между «ТОО «Орал Таза Сервис» и Потребителем.
1.3. «Потребитель» - граждане, т.е. владельцы (собственники) недвижимого имущества и отходов, проживающие на территории обслуживания Услугодателя, образующие ТБО в результате повседневной жизнедеятельности, не связанной с извлечением прибыли.
1.4. «Услугодатель» - ТОО «Орал Таза Сервис», оказывающее Потребителю услуги по вывозу твердых бытовых отходов на основании Договора, заключенного с местными исполнительными органами.
1.5 "Расчетный период" - календарный месяц, в котором были оказаны услуги Потребителю.
1.6 Тариф" – стоимость оказания услуг, утвержденная местным представительным органом и действующий на момент оказания услуг по вывозу ТБО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Сторонами. Тариф утверждается местным представительным органом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Услугодатель обязуется регулярно оказывать услуги по вывозу твердых бытовых отходов (далее ТБО), образующихся в результате жизнедеятельности Потребителя и лиц, совместно с ним зарегистрированных, а Потребитель обязуется производить оплату этих услуг.
2.2 Сбор и вывоз крупногабаритных отходов, строительного мусора, осуществляется по заявкам Потребителя за дополнительную плату по тарифу, определенному Услугодателем на каждый календарный год.
3. ОБЯЗАННОСТИ УСЛУГОДАТЕЛЯ
3.1. Услугодатель обязуется:
3.1.1. Предоставлять услуги по вывозу бытовых отходов в соответствии с режимом работы и графиками вывоза ТБО из мест сбора ТБО, организованных местным исполнительным органом (контейнерные площадки).
3.1.2. На основании нормы накопления, установленного в размере 2,54 (благоустроенное жилье) и 2,59 (неблагоустроенное жилье) кубических метра на 1 человека в год, осуществлять вывоз ТБО с контейнеров установленных местными исполнительными органами, т.е. с общегородских площадок, находящихся в ближайшей доступности к месту проживания Потребителя.
3.1.3. Ежемесячно производить начисление за предоставленные услуги, в соответствии с установленным местными представительными органами тарифом, с учетом НДС и по первому требованию предоставлять Потребителю платежный документ на их оплату.
4. ПРАВА УСЛУГОДАТЕЛЯ
4.1. Услугодатель вправе:
4.1.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и количеством зарегистрированных по конкретному адресу физических лиц.
4.1.2. Осуществлять контроль объемов потребления услуг по вывозу ТБО Потребителем.
4.1.3. Производить взыскание задолженности за оказанные услуги в установленном законом порядке, с учетом неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
4.1.4. В случае изменения тарифа местным представительным органом, информировать Потребителя через средства массовой информации, в том числе разместить информацию на сайте Товарищества.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
5.1. Потребитель обязан:.
5.1.2. Производить оплату услуг Услугодателя по вывозу твердых бытовых отходов своевременно, до 25 числа месяца, следующего после расчетного, через кассы Услугодателя, отделения почтовой связи и банков, ЕПД (единый платежный документ).
5.1.3. Предоставлять Услугодателю достоверную информацию о праве собственности и владения на объект недвижимости, расположенный по адресу, по которому оказываются услуги, а также информацию о количестве лиц, зарегистрированных в домовладении (квартире).
5.1.4. Не выбрасывать в контейнеры для сбора ТБО вредные промышленные отходы, крупногабаритные отходы, мебель, радиоактивные отходы, а также продукты жизнедеятельности животных, заведомо инфицированные отходы.
5.1.5. Письменно в течении 10 календарных дней уведомить Услугодателя о смене собственника домовладения (квартиры). Для корректировки цены договора при изменении количества зарегистрированных лиц, своевременно известить Услугодателя, предъявив соответствующие документы. Все изменения в лицевой счет вносятся с момента подачи заявления.
5.1.6. В случае временного выбытия, сдачи в аренду, ином высвобождении из адреса, Потребитель сообщает об этом письменно Услугодателю за 10 дней, предъявив подтверждающие документы и оплатив фактически полученные услуги.
5.1.7. Не производить сжигание мусора в контейнерах и на контейнерных площадках.
5.1.8. Потребитель, которому предоставлена социальная скидка на основании решения местного представительного органа, обязан ежегодно, не позднее 01 октября, представлять Услугодателю актуальные сведения и подтверждающие документы о сохранении оснований для ее предоставления: о наличии инвалидности I группы и сроке ее установления (продления) либо о назначении АСП и дате окончания, а также сведения о праве собственности на обслуживаемое жилое помещение или об ином законном основании пользования им и об оформлении лицевого счета. Если инвалидность установлена бессрочно и сведения не изменились, повторное представление документа об инвалидности не требуется; актуальность остальных сведений подтверждается в общем порядке.
5.1.9. Письменно уведомлять Услугодателя в течение 10 календарных дней об изменении или прекращении обстоятельств, служащих и/или послуживших основанием для применения права на социальную скидку. Документы о продлении инвалидности I группы или назначении АСП на новый период представляются в течение 10 календарных дней со дня их получения.
6. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. Потребитель вправе:
6.1.2. Требовать качественного и своевременного оказания услуг в соответствии с Договором.
6.1.3. Получать от Услугодателя информацию о порядке оказания услуг, услуг о действующих нормах и тарифах.
6.1.4. Обращаться в адрес Услугодателя с заявлениями и претензиями.
6.1.5. Сообщить телефонограммой или в письменной форме о некачественном исполнении услуг по вывозу ТБО Услугодателю по телефонам: телефонам: 8 (7112) 24-17-74, 8 (777) 0753344, 21-39-82.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Потребитель не вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор ввиду постоянного образования отходов в процессе жизнедеятельности, предотвращения незаконного сброса отходов в неустановленных местах и недопущения их негативного воздействия на окружающую среду.
8. ЦЕНА ДОГОВОРА
8.1. Стоимость услуг по вывозу ТБО устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. С 1 октября 2026 года применяются тарифы на одного человека в месяц: для благоустроенных домов — 659,51 тенге, для неблагоустроенных домов — 672,49 тенге (без учета НДС). Тарифы могут изменяться в соответствии с решениями местного представительного органа.
В соответствии с примечанием приложения к решению Уральского городского маслихата Западно-Казахстанской области от 31 августа 2026 года № 30-2 с 1 октября 2026 года предоставляется социальная скидка в размере 50% от начисленной суммы по указанным тарифам:
а) семьям, получающим адресную социальную помощь (АСП);
б) семьям, по которым договор на оказание услуг (лицевой счет) оформлен на лицо с инвалидностью первой группы.
Социальная скидка применяется по одному лицевому счету ко всей начисленной сумме на граждан, учтенных по этому лицевому счету, со дня обращения Потребителя с приложением подтверждающих документов. При совпадении оснований скидка применяется однократно; для получателей АСП — в период получения помощи.
8.1.1. Для оформления социальной скидки Потребитель обращается к Услугодателю с заявлением, указывает номер лицевого счета, предъявляет документ, удостоверяющий личность, и представляет, в зависимости от основания скидки, документ, подтверждающий получение АСП и период ее назначения, либо документ об инвалидности I группы с указанием срока ее установления. Для подтверждения данных лицевого счета представляется правоустанавливающий документ на жилое помещение или сведения о зарегистрированном праве собственности, а при пользовании жилым помещением на ином законном основании — документ, подтверждающий соответствующее право.
8.1.2. При изменении тарифа, Услугодатель обязан опубликовать соответствующую информацию в местных периодических изданиях не позднее чем за 10 дней до введения в действие нового тарифа. Опубликование нового договора не требуется на срок действия договора, заключённого между Услугодателем и МИО.
8.2. Оплата оказанных услуг оформляется платежным документом, может быть указана в едином платежном документе, предъявляемых Потребителю услуг. Форма платежного документа устанавливается Услугодателем.
8.3. При наличии задолженности, суммы, оплачиваемые Потребителем, засчитываются в погашение долгов за предыдущие периоды в порядке очередности, начиная с наиболее ранней даты образования долга.
8.4. Потребитель может производить предварительную оплату в счет будущих платежей. В случае увеличения тарифа Потребитель обязан произвести расчет и доплату по новому тарифу.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9.2. Выплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются Действующим законодательством РК.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, землетрясения, война или военные действия, издание государственными органами нормативно-правовых актов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих исполнению Сторонами обязательств по Договору.
10.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 1 октября 2026 года и считается заключенным на срок действия Договора, заключенного с МИО, а в случае истечения этого срока до объявления местным исполнительным органом тендера на выбор организации по вывозу ТБО и соответственно объявления победителя.
11.2 Потребителем услуг, договор не может расторгнут в одностороннем порядке в силу ст.367 ЭК РК.
Услугодатель
ТОО «Орал Таза Сервис»
г.Уральск, ул. им.У. Громовой, 2/4
БИН 121040002974
Тел: 8 (7112) 24-17-74 (абонентский отдел), 87770753344
21-39-28 (отдел эксплуатации, диспетчер).
ҚАТТЫ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ШЫҒАРУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ЖАРИЯ ШАРТ
Орал қ. «23» қыркүйек 2026 ж.
Бұдан әрі «Қызмет көрсетуші» деп аталатын «Орал Таза Сервис» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директордың міндетін атқарушы Е.Е. Сергалиев, бір тараптан және қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін жеке, тұрмыстық қажеттіліктері үшін пайдаланатын азамат, бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын, екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп атала отырып, төмендегілер туралы осы Шартты жасасты:
1. АНЫҚТАМАЛАР
1.1. «Қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ)» — халықтың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болатын қалдықтар (тамақ дайындау, тауарларды буып-түю, тұрғын үй-жайларды жинау және т.б.) (ҚР Экологиялық кодексінің 367-бабы).
1.2. «Шарт» — «Орал Таза Сервис» ЖШС мен Тұтынушы арасында жасалған қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсету шарты.
1.3. «Тұтынушы» — Қызмет көрсетушінің қызмет көрсету аумағында тұратын, пайда табумен байланысты емес күнделікті тіршілік әрекеті нәтижесінде ҚТҚ түзетін азаматтар, яғни жылжымайтын мүліктің және қалдықтардың иелері (меншік иелері).
1.4. «Қызмет көрсетуші» — жергілікті атқарушы органдармен жасалған шарт негізінде Тұтынушыға қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсететін «Орал Таза Сервис» ЖШС.
1.5. «Есеп айырысу кезеңі» — Тұтынушыға қызметтер көрсетілген күнтізбелік ай.
1.6. «Тариф» — жергілікті өкілді орган бекіткен, ҚТҚ шығару қызметтері көрсетілген кезде қолданыста болатын және Тараптар арасында көрсетілген қызметтер үшін есеп айырысу жүргізілетін қызмет көрсету құны. Тарифті жергілікті өкілді орган бекітеді.
2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1. Қызмет көрсетуші Тұтынушының және онымен бірге тіркелген тұлғалардың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтарды (бұдан әрі — ҚТҚ) шығару қызметтерін тұрақты түрде көрсетуге, ал Тұтынушы осы қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.
2.2. Ірі көлемді қалдықтар мен құрылыс қоқысын жинау және шығару Тұтынушының өтінімдері бойынша Қызмет көрсетуші әрбір күнтізбелік жылға белгілейтін тарифке сәйкес қосымша ақыға жүзеге асырылады.
3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІНІҢ МІНДЕТТЕРІ
3.1. Қызмет көрсетуші міндеттенеді:
3.1.1. Жергілікті атқарушы орган ұйымдастырған ҚТҚ жинау орындарынан (контейнерлік алаңдардан) жұмыс режимі мен ҚТҚ шығару кестелеріне сәйкес тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсетуге.
3.1.2. Жылына 1 адамға 2,54 текше метр (абаттандырылған тұрғын үй) және 2,59 текше метр (абаттандырылмаған тұрғын үй) мөлшерінде белгіленген жинақталу нормасы негізінде жергілікті атқарушы органдар орнатқан контейнерлерден, яғни Тұтынушының тұрғылықты жеріне ең жақын қолжетімді жалпықалалық алаңдардан ҚТҚ шығаруға.
3.1.3. Жергілікті өкілді органдар белгілеген тарифке сәйкес ҚҚС-ты ескере отырып, көрсетілген қызметтер үшін ай сайын төлем есептеуге және Тұтынушының бірінші талабы бойынша осы қызметтерге ақы төлеуге арналған төлем құжатын ұсынуға.
4. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
4.1. Қызмет көрсетуші құқылы:
4.1.1. Көрсетілген қызметтердің көлеміне және нақты мекенжай бойынша тіркелген жеке тұлғалардың санына сәйкес қызметтерге ақы төлеуді талап етуге.
4.1.2. Тұтынушының ҚТҚ шығару қызметтерін тұтыну көлемін бақылауға.
4.1.3. Көрсетілген қызметтер үшін берешекті төлемді кешіктірген әрбір күн үшін берешек сомасының 0,1 % мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбын ескере отырып, заңда белгіленген тәртіппен өндіріп алуға.
4.1.4. Жергілікті өкілді орган тарифті өзгерткен жағдайда, Тұтынушыны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етуге, оның ішінде Серіктестіктің сайтында ақпарат орналастыруға.
5. ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
5.1. Тұтынушы міндетті:
5.1.2. Қызмет көрсетушінің қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтеріне Қызмет көрсетушінің кассалары, пошта байланысы және банк бөлімшелері арқылы, БТҚ (бірыңғай төлем құжаты) бойынша уақтылы, есеп айырысу айынан кейінгі айдың 25-іне дейін ақы төлеуге.
5.1.3. Қызмет көрсетушіге қызметтер көрсетілетін мекенжайда орналасқан жылжымайтын мүлік объектісіне меншік және иелену құқығы туралы, сондай-ақ үйде (пәтерде) тіркелген тұлғалардың саны туралы дұрыс ақпарат ұсынуға.
5.1.4. ҚТҚ жинауға арналған контейнерлерге зиянды өнеркәсіптік қалдықтарды, ірі көлемді қалдықтарды, жиһазды, радиоактивті қалдықтарды, сондай-ақ жануарлардың тіршілік әрекеті өнімдерін және инфекция жұқтырғаны белгілі қалдықтарды тастамауға.
5.1.5. Үйдің (пәтердің) меншік иесі ауысқаны туралы Қызмет көрсетушіні 10 күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабардар етуге. Тіркелген тұлғалардың саны өзгерген кезде шарт бағасын түзету үшін тиісті құжаттарды ұсына отырып, Қызмет көрсетушіге уақтылы хабарлауға. Дербес шотқа барлық өзгерістер өтініш берілген сәттен бастап енгізіледі.
5.1.6. Уақытша кеткен, тұрғын үйді жалға берген немесе мекенжайды өзге себептермен босатқан жағдайда, Тұтынушы растайтын құжаттарды ұсына отырып және нақты көрсетілген қызметтерге ақы төлеп, бұл туралы Қызмет көрсетушіге 10 күн бұрын жазбаша хабарлайды.
5.1.7. Контейнерлерде және контейнерлік алаңдарда қоқыс жақпауға.
5.1.8. Жергілікті өкілді органның шешімі негізінде әлеуметтік жеңілдік берілген Тұтынушы жыл сайын, 01 қазаннан кешіктірмей, Қызмет көрсетушіге жеңілдік беру негіздерінің сақталғаны туралы өзекті мәліметтер мен растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті: I топтағы мүгедектігінің бар екені және оның белгіленген (ұзартылған) мерзімі туралы не АӘК тағайындалғаны және оның аяқталу күні туралы, сондай-ақ қызмет көрсетілетін тұрғын үй-жайға меншік құқығы немесе оны пайдаланудың өзге заңды негізі және дербес шоттың рәсімделуі туралы мәліметтер. Егер мүгедектік мерзімсіз белгіленген және мәліметтер өзгермеген болса, мүгедектік туралы құжатты қайта ұсыну талап етілмейді; қалған мәліметтердің өзектілігі жалпы тәртіппен расталады.
5.1.9. Әлеуметтік жеңілдікке құқықты қолдануға негіз болып табылатын және/немесе бұрын негіз болған мән-жайлардың өзгергені немесе тоқтатылғаны туралы Қызмет көрсетушіні 10 күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабардар етуге. I топтағы мүгедектік мерзімінің ұзартылғаны немесе АӘК-тің жаңа кезеңге тағайындалғаны туралы құжаттар оларды алған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде ұсынылады.
6. ТҰТЫНУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
6.1. Тұтынушы құқылы:
6.1.2. Шартқа сәйкес қызметтердің сапалы әрі уақтылы көрсетілуін талап етуге.
6.1.3. Қызмет көрсетушіден қызметтерді көрсету тәртібі, қолданыстағы нормалар мен тарифтер туралы ақпарат алуға.
6.1.4. Қызмет көрсетушіге өтініштермен және наразылықтармен жүгінуге.
6.1.5. ҚТҚ шығару қызметтерінің сапасыз көрсетілгені туралы Қызмет көрсетушіге телефонограмма арқылы немесе жазбаша түрде хабарлауға. Телефондары: 8 (7112) 24-17-74, 8 (777) 0753344, 21-39-82.
7. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР
7.1. Тіршілік әрекеті барысында қалдықтардың тұрақты түрде түзілуіне байланысты, оларды белгіленбеген орындарға заңсыз тастаудың алдын алу және қоршаған ортаға теріс әсеріне жол бермеу мақсатында Тұтынушының шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқығы жоқ.
8. ШАРТТЫҢ БАҒАСЫ
8.1. ҚТҚ шығару қызметтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен белгіленеді. 2026 жылғы 1 қазаннан бастап бір адамға айына мынадай тарифтер қолданылады: абаттандырылған үйлер үшін — 659,51 теңге, абаттандырылмаған үйлер үшін — 672,49 теңге (ҚҚС-ты есепке алмағанда). Тарифтер жергілікті өкілді органның шешімдеріне сәйкес өзгеруі мүмкін.
Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық мәслихатының 2026 жылғы 31 тамыздағы № 30-2 шешіміне қосымшаның ескертпесіне сәйкес, 2026 жылғы 1 қазаннан бастап көрсетілген тарифтер бойынша есептелген соманың 50% мөлшерінде әлеуметтік жеңілдік беріледі:
а) атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) алатын отбасыларға;
б) қызмет көрсету шарты (дербес шот) бірінші топтағы мүгедектігі бар тұлғаның атына рәсімделген отбасыларға.
Әлеуметтік жеңілдік бір дербес шот бойынша осы шотта есепке алынған азаматтарға есептелген бүкіл сомаға Тұтынушы растайтын құжаттарды қоса бере отырып өтініш жасаған күннен бастап қолданылады. Негіздер сәйкес келген жағдайда жеңілдік бір рет қана қолданылады; АӘК алушылар үшін — көмек алу кезеңінде.
8.1.1. Әлеуметтік жеңілдікті рәсімдеу үшін Тұтынушы Қызмет көрсетушіге өтінішпен жүгінеді, дербес шот нөмірін көрсетеді, жеке басын куәландыратын құжатты көрсетеді және жеңілдік негізіне қарай АӘК алатынын және оның тағайындалған кезеңін растайтын құжатты не белгіленген мерзімі көрсетілген I топтағы мүгедектік туралы құжатты ұсынады. Дербес шот мәліметтерін растау үшін тұрғын үй-жайға құқық белгілейтін құжат немесе тіркелген меншік құқығы туралы мәліметтер, ал тұрғын үй-жайды өзге заңды негізде пайдаланған жағдайда тиісті құқықты растайтын құжат ұсынылады.
8.1.2. Тариф өзгерген кезде Қызмет көрсетуші жаңа тариф қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде 10 күн бұрын жергілікті мерзімді басылымдарда тиісті ақпаратты жариялауға міндетті. Қызмет көрсетуші мен жергілікті атқарушы орган арасында жасалған шарттың қолданылу мерзімі ішінде жаңа шартты жариялау талап етілмейді.
8.2. Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу төлем құжатымен рәсімделеді және Тұтынушыға ұсынылатын қызметтердің бірыңғай төлем құжатында көрсетілуі мүмкін. Төлем құжатының нысанын Қызмет көрсетуші белгілейді.
8.3. Берешек болған кезде Тұтынушы төлеген сомалар берешек пайда болған ең ерте күннен бастап кезектілік тәртібімен алдыңғы кезеңдердегі берешекті өтеуге есептеледі.
8.4. Тұтынушы болашақ төлемдер есебінен алдын ала ақы төлей алады. Тариф ұлғайған жағдайда Тұтынушы жаңа тариф бойынша есеп айырысуға және қосымша ақы төлеуге міндетті.
9. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
9.1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
9.2. Тұрақсыздық айыбын төлеу Тарапты Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.
9.3. Осы Шарттың талаптарында көзделмеген барлық өзге мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс немесе соғыс қимылдары, мемлекеттік органдардың Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тыйым салатын немесе қандай да бір түрде кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы жатады.
10.2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі еңсерілмейтін күш мән-жайлары, сондай-ақ осы мән-жайлардан туындаған салдарлар әрекет еткен уақытқа сәйкес кейінге шегеріледі.
11. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ
11.1. Шарт 2026 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енеді және Тараптар үшін міндетті болады әрі жергілікті атқарушы органмен жасалған шарттың қолданылу мерзіміне жасалған болып есептеледі. Бұл мерзім аяқталған жағдайда, Шарт жергілікті атқарушы орган ҚТҚ шығаратын ұйымды таңдау бойынша тендер жариялағанға және тиісінше жеңімпазды жариялағанға дейін қолданылады.
11.2. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 367-бабына сәйкес қызметтерді Тұтынушы Шартты біржақты тәртіппен бұза алмайды.
Қызмет көрсетуші
«Орал Таза Сервис» ЖШС
Орал қ., У. Громова атындағы көше, 2/4
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