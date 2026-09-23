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Социум

579 млн тенге на нелегальных займах: в Казахстане осудили организаторов теневого МФО

Схема действовала на протяжении двух лет - в 2024-2025 годах.
Варвара Тыщенко
579 млн тенге на нелегальных займах: в Казахстане осудили организаторов теневого МФО
Иллюстративное фото из архива «МГ»

В Костанайской области вынесли приговор двоим местным жителям, которые наладили нелегальный финансовый бизнес без лицензии и занимались легализацией преступных доходов, сообщили в АФМ.

Как выяснилось в ходе расследования, теневая схема действовала на протяжении двух лет - в 2024-2025 годах. Организаторы создали сеть из четырех подконтрольных компаний.

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- По данным расследования, в 2024-2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний - ТОО "Союз-Костанай", ТОО "Экспресс Тенге", ТОО "Express Gold" и ТОО "Express.com". Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации, - отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

Фактически под видом комиссионной торговли людям выдавали деньги под залог имущества, облагая их ежедневным вознаграждением в размере 0,4%. При этом письменные договоры займа оформлять не утруждались.

- Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение, - поделились в АФМ.

Услугами нелегальной сети за два года воспользовались свыше 1,6 тысячи граждан, а суммарный теневой доход превысил 579 миллионов тенге. Суд приговорил фигурантов к двум годам лишения свободы. Кроме того, у них конфисковали имущество: пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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