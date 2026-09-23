В Казахстане предложили ввести полный запрет на самовольное граффити

Инициатива стала особенно актуальной после поручения главы государства жестко пресекать подобный уличный вандализм, приравняв его к хулиганству.

Депутат Мейрамбай Кемалов на заседании Курултая поднял вопрос защиты городской среды от порчи и выступил с предложением ввести полный запрет на несанкционированные рисунки на объектах общего пользования. Соответствующий депутатский запрос был направлен премьер-министру Олжасу Бектенову, генеральному прокурору Берику Асылову и министру внутренних дел Ержану Саденову.

Как отметил парламентарий, инициатива стала особенно актуальной после поручения главы государства жестко пресекать подобный уличный вандализм, приравняв его к хулиганству.

- Основанием для депутатского запроса является порча городской инфраструктуры и несанкционированные граффити. Вопрос стал крайне актуальным после поручения главы государства жестко пресекать несанкционированные граффити и приравнивать их к вандализму и хулиганству, - подчеркнул Мейрамбай Кемалов.

Несмотря на действующие жесткие меры - административный арест от 20 до 30 суток по статье 434 КоАП и усиление уголовной ответственности по статье 294 УК - проблема остается острой. По словам депутата, нарушители продолжают портить фасады зданий, остановки и переходы, пользуясь ночным временем и скрывая лица под капюшонами.

- Следующие факторы способствуют уличному вандализму. Первое - низкая оперативность выявления актов вандализма "по горячим следам" и установления нарушителей. Отсюда ощущение безнаказанности... Второе - нехватка урбан-зон для легального стрит-арта, - пояснил он.

Для решения проблемы депутат предложил правительству и Генпрокуратуре проработать полный запрет на самовольные изображения на любых общественных поверхностях. Кроме того, МВД рекомендовано создать специализированную систему круглосуточного видеоконтроля по аналогии с "Картой уголовных правонарушений" для оперативного отслеживания зон риска.