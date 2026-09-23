«Секунда до беды»: МВД Казахстана обратилось к родителям и детям

МВД Казахстана обратилось к гражданам с призывом контролировать эмоции и объяснять детям правила безопасности, подчеркивая, что один необдуманный поступок или секунда безрассудства могут привести к непоправимой трагедии.

Министерство внутренних дел призвало родителей и детей бережнее относиться к собственной безопасности и помнить, что умение вовремя остановиться в конфликте или опасной ситуации гораздо важнее сиюминутного желания ответить на провокацию, сообщает Polisia.kz.

В ведомстве подчеркивают, что любые необдуманные действия на дороге или во время ссоры могут обернуться непоправимыми последствиями за считанные секунды.

- Иногда между обычной шалостью и серьезной бедой - всего несколько секунд. "Я успею перебежать", "Я просто хотел напугать", "Он меня задел - я должен был ответить" - в такие моменты никто не задумывается, чем все может закончиться. Однако машина не остановится мгновенно, ссора может за секунду выйти из-под контроля, а предмет, оказавшийся в руках "просто так", может превратить обычный конфликт в трагедию. После уже невозможно вернуть ту самую секунду и поступить иначе, - отмечается в официальном обращении.

Полицейские напоминают, что истинная сила заключается не в стремлении доказать свою правоту любой ценой или ответить ударом на удар, а в способности проявить благоразумие.

- Настоящая сила - суметь остановиться, сделать шаг назад, не поддаваться на провокации и задуматься о последствиях своих действий, - добавили в пресс-службе ведомства.

В МВД также обратили особое внимание родителей на необходимость чаще разговаривать с детьми, отслеживать их эмоциональное состояние, знать их окружение и объяснять возможные риски до того, как эмоции возьмут верх. Вовремя принятое правильное решение способно сберечь здоровье и спасти жизнь.

Ранее МВД обратилось к казахстанским родителям из-за опасности среди подростков.