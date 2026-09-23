«Казахмыс» обновляет бытовые условия для горняков в Жезказганском регионе

Компания «Казахмыс» продолжает реализацию программы по обновлению производственной и социальной инфраструктуры, направленной на повышение комфорта и безопасности рабочих мест. В Жезказганском регионе, на руднике «Западный», ведутся масштабные работы по модернизации административно-бытовых объектов. Общий бюджет пяти профильных проектов превысил 89,4 млн тенге, передает МойГород.

Четыре из пяти запланированных инициатив уже полностью реализованы. В эксплуатацию сдали обновленный бытовой корпус и теплый переход шахт №73–75, где заработала автоматизированная система медицинского осмотра. Кроме того, на кровлях здания АБК и перехода смонтированы современные водостоки.

Ключевым объектом программы остается капитальный ремонт в административно-бытовом комплексе шахты №67, где обновляют душевые и раздевалки на 70 мест. На данный момент объемы выполненных работ оцениваются в 40%.

Реконструкция охватывает 569,3 кв. метра. Проект включает полную замену кафеля в санитарных зонах, обновление напольного покрытия в коридорах, ремонт стен в 14 кабинетах и подсобных помещениях, установку подвесных потолков, а также замену окон и дверей.

Все ремонтные работы на шахте №67 идут по графику и будут завершены до конца текущего года. Системное обновление бытовых условий остается приоритетом компании для создания безопасной и удобной производственной среды.